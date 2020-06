Google Pixel 4a : date de sortie, prix, caractéristiques, actualités et rumeurs

Nous avons de très grandes attentes sur le Google Pixel 4a, que nous imaginons comme un Pixel 4 compétent et accessible pour tous les budgets. Il pourrait même s’illustrer comme le meilleur smartphone « bon marché » de l’année.

Mais Google joue avec nos nerfs et n’a toujours pas révélé officiellement ce Pixel 4a tant courtisé. Si beaucoup de médias - dont nous - ont spéculé sur une sortie probable cette semaine, parallèlement à celle de la version bêta 1.5 d’Android 11, le constructeur en a décidé autrement. L’an dernier, Google avait surpris tout le monde en lançant les Pixel 3a et 3a XL au mois de mai. Visiblement, il ne réitérera pas l’expérience en 2020, les fuites concordant néanmoins vers une sortie très prochaine du 4a. Contrairement à son prédécesseur, celui-ci devrait être commercialisé seul, sans modèle 4a XL pour l’accompagner.

Les Google Pixel 4 et 4 XL sont des smartphones populaires, bien qu’ils n’aient pas connu une popularité similaire à celle des Pixel 3. Les versions Pixel 4a, moins chers, pourraient être l'occasion pour Google de reconquérir ses consommateurs, en particulier ceux qui ont vu leur budget diminuer en conséquence de la pandémie de coronavirus.

Nous avons rassemblé ci-dessous toutes les informations relatives à la commercialisation de la gamme Pixel 4a, y compris les premières images du futur smartphone Google.

Mise à jour : il semble que le Pixel 4a ne sera peut-être pas mis en vente avant octobre, même si nous croisons encore les doigts pour une annonce officielle de Google le 13 juillet prochain.

Les premières infos sur le Google Pixel 4a

Qu'est-ce que c'est ? La variante abordable du smartphone Google Pixel 4.

La variante abordable du smartphone Google Pixel 4. Quand sortira-t-il ? Google devrait le présenter le 13 juillet prochain. Les dernières rumeurs évoquent une commercialisation en octobre.

Google devrait le présenter le 13 juillet prochain. Les dernières rumeurs évoquent une commercialisation en octobre. Combien coûtera-t-il ? Entre 349 et 399 €.

Le Google Pixel 4 (Image credit: Future)

A l’image des Google Pixel 3a et 3a XL de 2019, nous nous attendions à ce que Google présente ses nouveaux Pixel « lite » lors de la conférence Google IO 2020. Celle-ci devait avoir lieu du 12 au 14 mai, mais a dû être annulée en raison des mesures de confinement prises après la progression du virus Covid-19.

Une rumeur ultérieure a ensuite suggéré que le Pixel 4a serait officialisé le 5 juin, pour coïncider avec la mise en ligne de la version bêta publique d'Android 11. Encore raté : le déploiement a eu lieu le 17 juin dernier… et nous n'avons toujours pas vu le Pixel 4a.

Selon Android Central, Google pourrait sortir le 4a de l’ombre cet été. Plus exactement le lundi 13 juillet. Attention, il ne s’agirait que d’une exhibition du smartphone, laissant entrevoir aussi bien son allure que ses composants et ses capacités. Ainsi que son prix. La commercialisation de l’appareil mobile, en revanche, n’interviendrait pas avant octobre.

Tant et si bien qu’il a même été évoqué que le Google Pixel 4a soit rebaptisé en Google Pixel 5a, afin d’accompagner le lancement du Pixel 5. Également attendu pour cet automne. Pour en finir avec les rumeurs liées au calendrier Google, le Pixel 4a n’aurait pas de variante XL, ni d’édition 5G. En tout cas, pas immédiatement.

Prix du Google Pixel 4a

Le prix du lancement du Pixel 3a fut fixé par Google à 399 €, contre 479 € pour le Pixel 3a XL. Le tarif du Pixel 4a devrait s’aligner sur celui de son prédécesseur, même si plusieurs fuites font état d’un prix de départ inférieur. Google souhaitant probablement se placer en leader sur le marché des smartphones milieu de gamme, plus concurrentiel. Et ce, de façon immédiate.

L’estimation la plus probable se situe aux alentours de 349 € pour un modèle embarquant 128 Go de stockage. Une version 64 Go est également envisagée, pour un tarif encore plus bas. Google serait actuellement en train de sonder les acheteurs de smartphones d’entrée et de milieu de gamme pour évaluer un prix psychologique moyen. La facture finale du Pixel 4a risquerait donc de nous surprendre.

Design et écran du Google Pixel 4a

Le Google Pixel 3a XL (Image credit: TechRadar)

L’an dernier, la vraie révélation de la série Pixel 3a a été le 3a XL. Un écran de 6,04 pouces qui a volé la vedette (et les ventes) de son grand frère premium, le 3 XL. Curieusement, l’édition 2020 devrait se passer du Pixel 4a XL, pour se concentrer sur un écran standard. Ce dernier serait néanmoins plus grand que le 3a, affichant 5,8 pouces au lieu des 5,6 pouces de 2019. Il s’avérerait aussi plus allongé, avec un ratio de 19,5:9.

Une autre rumeur laisse entendre qu'il y aurait trois Pixel 4a distincts, dont un modèle 5G. Elle s’appuie sur le code récent d’Android qui fait référence à trois appareils mobiles. Depuis, cette spéculation a été plus ou moins controversé, l’une des références semblant concerner un circuit imprimé du 4a et non le smartphone dans sa globalité.

A quoi ressemblerait la version standard du Pixel 4a ? Les photos ci-dessous illustrent des retouches opérées sur le Pixel original. Des variations qui se rapprocheraient du design imaginé par Google, selon certains analystes. Nous pourrions retrouver, entre autres, un poinçon en haut à gauche de l’écran - derrière lequel se situerait la caméra frontale du 4a. Une première pour un smartphone de la gamme Pixel.

Image 1 sur 2 (Image credit: VolFiona @ SlashLeaks) Image 2 sur 2 (Image credit: VolFiona @ SlashLeaks)

D’autres rendus non officiels complètent la perception du futur téléphone mobile. Malgré les sources différentes, tous ces visuels présentent une conception étrangement similaire. Et il est probable que la maquette du smartphone ait fui avant de servir de modèle fiable.

Image 1 sur 4 (Image credit: @OnLeaks / 91mobiles) Image 2 sur 4 (Image credit: @OnLeaks / 91mobiles) Image 3 sur 4 (Image credit: @OnLeaks / 91mobiles) Image 4 sur 4 (Image credit: @OnLeaks / 91mobiles)

Ailleurs, nous avons également repéré les photos volées d’un boîtier étiqueté « Pixel 4a ». Le dos de l’appareil semble là aussi correspondre au design vu plus haut.

Google Pixel 4a is On It's Way... pic.twitter.com/rJclXg1YqoApril 9, 2020

Caractéristiques techniques du Google Pixel 4a

Si le design du Google Pixel 4a demeure un secret bien gardé, sa fiche technique, elle, circule plus aisément. Nous avons ainsi entendu parler d’une configuration matérielle embarquant un écran OLED 1080 x 2340 pixels, un chipset Snapdragon 730 typique des smartphones milieu de gamme, 6 Go de RAM, une batterie de 3 080 mAh, 128 Go de stockage, un appareil photo principal de 12,2 Mpx, une caméra selfie de 8 Mpx, une prise jack de 3,5 mm, et deux coloris « Just Black » (noir) et « Barely Blue » (bleu).

Une autre source fait état d’un processeur Snapdragon 765, à la place du Snapdragon 730. Les deux pourraient pourtant coexister. En effet, le 730 serait bien intégré dans la version standard, tandis que le prototype du 765 servirait une version 5G du téléphone. Si celle-ci est confirmée par Google.

Le futur Pixel 4a aurait déjà subi un test de performance. Une fuite du score suggère que le téléphone sera plus puissant que le Google Pixel 3a, mais qu'il restera moins performant que la série Pixel 4 (logique). Il obtiendrait 6 366 points via le test de Geekbench 4, ce qui se veut assez impressionnant.

Le Google Pixel 4a ferait l’impasse sur une puce Soli - celle qui vous permet d’utiliser votre smartphone en mode mains libres. Un sacrifice auquel consentirait Google pour maintenir le prix du Pixel 4a le plus bas possible.

Enfin, une image publiée sur XDA Developers affiche une mémoire vive de 6 Go et un dispositif de stockage flash UFS 2.1, plus rapide que celui de la génération Pixel précédente.

Appareil photo du Google Pixel 4a

Le YouTuber Julio Lusson aurait eu un prototype du Pixel 4a entre les mains, en avril dernier. Dans un tweet fortement relayé, il compare les prises de vue du Pixel 4a face au Redmi Note 7. La reproduction des couleurs semble admirable, mais il n'y a aucune garantie que nous retrouvions ce type de rendu dans la version finale.

Côté photographie, nous nous attendons à un module photo plus ou moins similaire à celui du Google Pixel 4 - l'un des meilleurs appareils photo mobiles - mais il est peu probable qu'il recycle toutes les caractéristiques époustouflantes de cet appareil. Tels que les modes Nuit et Astrophotographie offrant des clichés incroyablement nets.

Fotos: #Pixel4a vs #RedmiNote7 12MP vs 48MPCual te gusta mas? pic.twitter.com/ULsU8pOlRoApril 30, 2020

Ce tweet ajoute toutefois une preuve supplémentaire au fait que nous bénéficierions d’un capteur principal de 12 Mpx à bord du Google Pixel 4a.

Google Pixel 4a : ce que nous voulons voir

Le Google Pixel 4 est un smartphone regorgeant de nombreuses fonctionnalités premium. En jouant avant tout la carte budgétaire, le Pixel 4a devrait en éliminer quelques-unes. Nous espérons cependant qu’il conservera certains éléments de son aîné, tout en corrigeant quelques-unes de ses lacunes les plus évidentes. Voici cinq points sur lesquels nous serons intransigeants.

1. Revenir au capteur d’empreintes digitales

Le Google Pixel 4 (Image credit: Future)

Le Google Pixel 4 a éliminé le capteur d'empreintes digitales du Pixel 3a, que nous retrouvions sur le dos du téléphone. A la place, Google a opté pour la technologie de déverrouillage par reconnaissance faciale. Un mode plutôt controversé, car s’il se révèle généralement utile pour accéder rapidement et facilement à l’interface du smartphone, il est - pour quelques utilisateurs - une expérience frustrante et moins sécurisante.

Nous aimerions que Google abandonne cette fonctionnalité et la remplace par un capteur d'empreintes digitales monté sur l'écran, comme sur la plupart des smartphones de 2020. Il est probable que Google fasse ce changement, car l’implémentation de la reconnaissance faciale coûte cher… et la compagnie veut réduire le prix du nouvel appareil.

2. Améliorer la durée de vie de la batterie

Le Google Pixel 3a XL (Image credit: Future)

Le problème récurrent des smartphones Google Pixel est que leur autonomie laisse toujours à désirer, elle s'effondre plus rapidement que la majeure partie des appareils mobiles concurrents. Le Pixel 3a a résolu ce problème en offrant une batterie plus puissante, en parallèle d’un processeur moins gourmand en ressources.

Idéalement, un smartphone doit tenir une journée entière sur une charge unique. Le Pixel 4a, aussi abordable et économe soit-il, a besoin d'une batterie capable de passer cette limite. Sa capacité doit donc dépasser celle du Pixel 4 actuellement en circulation. Au-delà de la taille de la batterie embarquée, des optimisations logicielles astucieuses sont indispensables.

3. Supprimer l'écran 90Hz…

Cette suggestion sera forcément très discutée, mais si Google cherche des options à sacrifier pour maintenir le prix du Pixel 4a à un niveau décent, l'écran 90 Hz constitue un luxe inutile dont pourrait se passer un smartphone modeste comme le Pixel 4a.

Si certains utilisateurs avertis apprécient réellement les écrans 90 Hz pour l’expérience visuelle des plus fluides qu’ils offrent, la majorité du public a du mal à remarquer la différence. Un taux de rafraîchissement à 60 Hz est d’ailleurs suffisant pour binge-watcher vos films ou séries préférées sur Netflix, par exemple.

4. … mais conserver le téléobjectif du Pixel 4

L'appareil photo du Google Pixel 4 (Image credit: Future)

Le Google Pixel 4 a doublé le nombre d’objectifs photo présents sur la gamme mobile, en ajoutant un téléobjectif au zoom optique étonnant. A contrario, nous avons été déçus par la configuration photo des Pixel 3a, légèrement déclassées par rapport à la ligne Pixel 3, principalement pour sa solution logicielle de post-traitement passable.

Un téléobjectif est vraiment utile dans le module photo d’un smartphone. Il permet d’enrichir les détails de la prise de vue et de limiter les zones floues sur un sujet donné. Google aurait donc tout intérêt à rapatrier le téléobjectif du Pixel 4 sur son petit frère. Les fuites visuelles partagées ci-dessus tendent d’ailleurs à aller dans ce sens.

5. Rester fidèle au design Pixel

Le Google Pixel 4 XL (à gauche) et le Google Pixel 4 (Image credit: Future)

Les smartphones Google Pixel 4 sont des appareils à l'aspect on ne peut plus bizarre. Et donc unique. Ils sont totalement nus à l'arrière, à l'exception d'une bosse pour le module photo. Le revêtement est en verre mais avec un cadre en caoutchouc sur les bords. Oui, vous avez bien lu, du caoutchouc dans un smartphone !

Sur le devant, il y a une encoche comme on en voit rarement dans les smartphones modernes. En globalité, les Pixel 4 s’éloignent des modèles Android « classiques », pour le meilleur ou pour le pire.

Personnellement, nous validons sincèrement ce design. En plus de sa singularité, il est facilement manipulable avec une seule main, comme avec les deux paumes. Et le cadre en caoutchouc n’est pas ridicule, il protège parfaitement votre smartphone Google !