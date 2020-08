Le Sony A5 pourrait bien être le prochain appareil photo plein format de la marque

Un nouvel appareil photo sans miroir et plein format de Sony, possiblement appelé le Sony A5, semblerait être en route suite à l'homologation d'un nouveau modèle par la marque japonaise.

Le leaker Nokishita a en effet repéré ce qui semblerait être l'enregistrement d'un tout nouvel appareil photo à Taïwan. Un indice qui laisse généralement entendre qu'un nouvel appareil photo est sur le point d'être lancé. Selon les informations fournies lors de cette inscription, l'appareil serait équipé de la batterie NP-FZ100 de Sony, qui était jusqu'à présent réservée aux appareils photo plein format de la marque (mis à part le Sony A6600).

Outre cet indice, la seule autre information dont nous disposons ici est que l’appareil n’aurait qu’un seul emplacement pour une carte SD et qu’il serait équipé d'une connectivité Wi-Fi et Bluetooth.

Ces spécifications suggèrent un appareil photo à moindre budget. Le site Sony Alpha Rumours avait ayant en effet déjà spéculé sur un appareil semblable du nom de Sony A5 et qui viendrait s’insérer en dessous de la série haut de gamme des Sony A7.

Il pourrait également s'agir ici d'un nouvel appareil photo APS-C haut de gamme, bien que le Sony A6600 ait été annoncé il y a moins d'un an et qu’un rival aux appareils plein format tels que le Nikon Z5 ou le Canon EOS RP nous semble plus probable.

(Image credit: Sony)

Un appareil hybride à venir chez Sony ?

Une perspective alléchante, même s’il s’agit d’une pure spéculation, serait que ce Sony A5 (ou peut-être A6) combine certains aspects de la gamme Sony A7 avec le design des Sony A6000.

Cela lui permettrait d'avoir un boîtier plus petit et un écran orientable à l'instar du Sony A7S III. Mais aussi des fonctions plus avancées comme un capteur plein format, la mise au point automatique en temps réel de Sony et le nouveau processeur Bionz XR.

Quel que soit le design final retenu par Sony pour son futur appareil photo, le processeur y jouera un rôle crucial. Puisque celui-ci semblerait être la condition préalable à l'utilisation de la nouvelle interface tactile de Sony, qui a été considérablement améliorée.

Selon le site web néerlandais Tweakers, un porte-parole de Sony a déclaré que cette interface destinée au Sony A7S III ne serait pas portée sur d’anciens appareils car elle avait besoin du nouveau processeur pour fonctionner. Cette toute nouvelle interface serait cependant rendue disponible sur tous les futurs appareils photo Sony, ce qui en ferait un autre avantage pour le Sony A5.

Avec un Sony A7S III trop onéreux pour la plupart des gens et aucun signe actuel d'un successeur au Sony A7 III, cette nouvelle caméra pourrait se révéler être un choix très populaire auprès des amateurs. Nous sommes donc impatients d'en savoir plus sur ce nouvel appareil de Sony. Et nous vous communiquerons bien évidemment les dernières informations à son sujet dès qu'elle seront disponibles.