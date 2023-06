Discord : ce bot alimenté par ChatGPT vous apprend plus de 25 langues étrangères

Discord évolue. Plus tôt cette année, la plateforme supprimait les identifiants à quatre chiffres , pourtant en place depuis son lancement. Mais il ne faut pas oublier que Discord est également connu pour son utilisation de bots faciles à installer et à utiliser. Le dernier en date, Memrise Discord, est issu d'une collaboration entre les deux entreprises. Memrise, spécialisé dans l'apprentissage des langues, est désormais disponible sur la plateforme.

Le bot, alimenté par ChatGPT d'OpenAI, ne fonctionne pas d'une manière classique. En effet, au lieu de donner des cours théoriques, Memrise Discord vous plonge dans des situations fictives plus vraies que nature. Celui-ci simule par exemple une transaction auprès d'un commerçant parlant une langue étrangère, ou encore une rencontre insolite dans la rue. Cette méthode contraint l'utilisateur à faire preuve d'adaptabilité, et donc, à apprendre plus vite.

Discord : une méthode d'enseignement innovante

Selon Ben Whately, cofondateur de Memrise, le problème de nombreuses méthodes actuelles d'apprentissage des langues est qu'elles n'obligent pas les étudiants à se mettre en situation réelle. L'entreprise a donc voulu insérer la pratique des langues dans les routines quotidiennes, en imitant la façon dont elle pourrait se présenter dans un pays où la langue cible est parlée.

L'entrepreneur précise ainsi : "Lorsque vous vivez dans un pays, chaque fois que vous voulez acheter des pommes, vous devez vous entraîner. Ce que nous faisons ici, c'est donner aux gens la possibilité de pratiquer ce qu'ils font dans le contexte de leur vie quotidienne."

Afin d'activer Memrise Discord, il suffit d'entrer la commande "/learn solo" dans le champ de texte de Discord. Il est également possible d'entrer "/learn together", afin de partager l'expérience avec l'ensemble du canal Discord. Ensuite, il suffit d'indiquer sa langue maternelle et celle que l'on souhaite apprendre. Le robot peut actuellement enseigner 25 langues différentes et est capable de simuler plus de 50 scénarios tirés du monde réel.