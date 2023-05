Discord va afficher un nouveau nom d'utilisateur, fini les identifiants a quatre chiffres

Discord est sans doute la plateforme de chat préférée des gamers. Il est d'ailleurs possible de lier son compte PSN avec Discord . De plus, l’une des meilleures fonctionnalités de Discord est disponible sur Facebook . Mais la plateforme veut améliorer son accessibilité en simplifiant les identifiants de connexion. Bientôt, Discord n’utilisera plus les quatre chiffres qui ont toujours suivi le nom de l’utilisateur.

En lieu et place de ces chiffres, Discord va mettre en place un nom d'utilisateur alphanumérique unique précédé du symbole "@". Il sera également possible de choisir un nom d'affichage non unique pouvant inclure des caractères spéciaux, des espaces, des emoji et des caractères non latins. Discord se rapproche ainsi des autres réseaux sociaux grand public, tels que Twitter et Instagram.

Les vétérans de Discord seront prioritaires

Stanislav Vishnevskiy, cofondateur de Discord, annonce ainsi : "Le but de ces changements est de vous faciliter la tâche, ainsi qu'à tous les nouveaux utilisateurs de Discord, pour vous connecter et passer du temps avec vos amis [...] Nous savons que votre nom d'utilisateur et votre identité sont importants, et nous comprenons que certains d'entre vous puissent ne pas aimer ce changement et être en désaccord avec lui."

Selon Discord, ce changement sera progressivement mis en place "dans les semaines à venir". La société précise également qu'elle donnera la priorité aux utilisateurs de longue date de Discord. Toutefois, les anciens noms d'utilisateur continueront à fonctionner, de sorte qu’il sera toujours possible de retrouver un ami en entrant son précédent identifiant.

Cependant, il est possible que ce changement notable rencontre certains problèmes à son lancement. prévient : "Nous reconnaissons qu'il s'agit d'un changement important [...] Il se peut que ce processus connaisse des ratés et qu'il soit difficile de se séparer de ce '#0001' qui a beaucoup compté pour vous au fil des ans. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que les choses se passent le mieux possible."