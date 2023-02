Bracelets Fitbit : Les fonctions communautaires cèdent la place aux technologies de Google

Plusieurs fonctions communautaires de Fitbit seront désactivées sur Android et iOS, à partir du 27 mars, pour faire place à une nouvelle application propulsée par Google.

La nouvelle du changement à venir a été annoncée sans ménagement par un e-mail de masse à ses utilisateurs. À cette date, "Open Groups ne sera plus disponible". Toutefois, les utilisateurs pourront toujours créer des groupes fermés avec leurs amis ou d'autres utilisateurs sur les forums de la communauté Fitbit (s'ouvre dans un nouvel onglet). "Tous les Défis et Aventures, y compris les trophées" passent également à la trappe. À peu près au même moment, Fitbit Studio, un outil de navigation permettant aux développeurs de créer des applications et des cadrans de montre pour Fitbit OS, passera en mode lecture seule (s'ouvre dans un nouvel onglet). Puis, un mois plus tard, le 20 avril, Fitbit Studio sera définitivement fermé. La société demande à ces mêmes développeurs de passer au SDK en ligne de commande, qui peut être téléchargé sur le site Web de Fitbit (s'ouvre dans un nouvel onglet).

Fitbit demande en conséquence aux habitués de télécharger leurs données d'utilisateur en utilisant l'outil permettant d'exporter les données (s'ouvre dans un nouvel onglet) avant le 27 mars, sinon tout sera perdu à jamais.

Des utilisateurs mécontents

Dire que les utilisateurs sont déçus par cette nouvelle orientation est un doux euphémisme. Les forums officiels sont actuellement envahis (s'ouvre dans un nouvel onglet) par de nombreux utilisateurs en colère, et pour cause. Certains des plus grands attraits de Fitbit étaient ses fonctions communautaires qui rassemblaient les gens afin qu'ils se stimulent mutuellement. Les Challenges (s'ouvre dans un nouvel onglet) permettaient aux utilisateurs de rivaliser pour savoir qui pouvait faire le plus de pas en une journée. Les Aventures encourageaient les gens à voir le monde à travers des sentiers virtuels comme le Valley Loop dans le parc national de Yosemite.

Il est tout à fait possible que les fonctionnalités supprimées revêtent de nouveaux aspects ou deviennent quelque chose de mieux une fois que la technologie Google mentionnée ci-dessus sera entièrement mise en œuvre. L'annonce indique que les utilisateurs peuvent également s'attendre à des "temps de chargement plus rapides" dans le cadre de cette évolution. Et pour la défense de l'entreprise, Nicol Addison, responsable de la communication chez Fitbit, a déclaré à The Verge par e-mail (s'ouvre dans un nouvel onglet) que toutes les fonctions qui disparaissent ont été utilisées "de façon restreinte". Apparemment, le nombre d'utilisateurs s'engageant activement dans les défis de la plateforme est plus modeste "par rapport à d'autres offres". Il semble donc que la logique soit la suivante : puisque peu de personnes participaient aux défis, il n'y a pas de mal à s'en débarrasser. Aucun chiffre exact n'a cependant été communiqué.

Espérons que ce que Google prépare pour Fitbit compense ce qui est perdu, bien que le doute soit permis. Les deux dernières smartwatches de la société, la Versa 4 et la Sense 2, nous ont laissé sur notre faim. Elles manquaient toutes deux de support pour les applications tierces et ne fournissaient pas toujours les relevés les plus précis (même si leurs interfaces utilisateur étaient plutôt agréables). Peut-être que sous cette nouvelle direction, Fitbit pourra se hisser au sommet.

N'oubliez pas de consulter la liste de TechRadar des meilleurs bracelets de fitness de l'année si vous cherchez un moyen high-tech de suivre vos exercices et vos calories.