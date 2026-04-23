OnePlus dévoile enfin la Watch 4, mais sa nouveauté logicielle laisse déjà un goût amer

OnePlus a annoncé la Watch 4

Elle embarque une nouvelle version de Wear OS avant les anciens modèles de la marque

Mais certains utilisateurs se disent déçus par l’absence d’améliorations majeures

Si l’idée d’acquérir une nouvelle montre connectée est à l’étude, la dernière nouveauté de OnePlus mérite peut-être un détour. La marque vient d’officialiser la OnePlus Watch 4 et d’en dévoiler la fiche technique complète, avec au passage une surprise logicielle intéressante.

Sur le site anglais de OnePlus, l’ensemble des caractéristiques de la nouvelle smartwatch est détaillé. Elle dispose d’un écran LTPO OLED de 466 x 466 pixels, protégé par un verre en saphir, offrant 600 nits de luminosité et jusqu’à 3 000 nits en pic dans le mode sport. Elle intègre 2 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage. Sa batterie de 646 mAh promet jusqu’à trois jours d’utilisation intensive et jusqu’à 16 jours en mode économie d’énergie. Le poids a été réduit par rapport à la Watch 3 et une certification IP69 fait son apparition.

Fait intéressant, la OnePlus Watch 4 fonctionne dès sa sortie sous Oxygen OS Watch 8, basé sur Wear OS 6 de Google. Cela surprend, car OnePlus avait précédemment indiqué que Wear OS 6 arriverait plus tard dans l’année sur les Watch 3 et Watch 2. Voir cette version installée directement sur un tout nouveau modèle constitue donc une bonne surprise.

La OnePlus Watch 4 sera proposée en coloris Evergreen Titanium et Midnight Titanium. En revanche, malgré cette mise en ligne discrète sur le site de la marque, aucune information n’a encore été communiquée concernant le prix ou la date de sortie. Il faudra attendre pour en savoir plus.

Un modèle à éviter ?

(Image credit: OnePlus)

Malgré cette évolution, certains points faibles risquent d’empêcher la OnePlus Watch 4 de s’imposer parmi les meilleures montres connectées du moment, ce qui peut sembler regrettable au vu des qualités reconnues de la Watch 3.

D’abord, la Watch 4 repose sur le même processeur Qualcomm Snapdragon W5 et le même coprocesseur BES 2800 que les Watch 3 et Watch 2. Un choix décevant qui confirme l’absence de la nouvelle puce Snapdragon Wear Elite.

Tous les fans de OnePlus ne sont d’ailleurs pas convaincus, notamment face aux améliorations jugées modestes par rapport à la Watch 3. Sur Reddit, l’utilisateur DueCompetition1249 a ainsi exprimé son mécontentement en déclarant : « Rien de nouveau. Soit elle sera vraiment peu chère… soit ce sera un échec. »

Un avis partagé par l’utilisateur Realistic-Button1810, qui estime : « Peu de changements matériels, pas vraiment intéressant de passer à ce modèle si vous avez déjà une Watch 2 ou 3… mieux vaut attendre la sortie d’un nouveau matériel. »

Pour les possesseurs d’une OnePlus Watch 3 — voire d’une Watch 2 — la mise à niveau pourrait donc sembler peu pertinente, notamment en l’absence d’une nouvelle puce. En l’état, et sans évolutions significatives, la OnePlus Watch 4 pourrait ne pas s’imposer comme un choix évident pour les clients récents de la marque.