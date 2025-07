De futurs modèles d’Apple Watch pourraient utiliser l’intelligence artificielle pour détecter des problèmes de santé

Apple estime que cette approche serait plus précise que les capteurs traditionnels

Mais cela soulève des questions sur la confidentialité des données de santé sensibles

L’intelligence artificielle (IA) suscite actuellement beaucoup d’inquiétudes, souvent justifiées. Pourtant, dans le domaine de la santé, elle pourrait avoir un impact très positif. Et il semblerait qu’Apple envisage justement d’utiliser la puissance de l’apprentissage automatique pour améliorer les indicateurs de santé dans ses prochaines Apple Watch. Rien ne garantit que cela débouchera sur un produit final, mais si tel est le cas, cela pourrait transformer la manière de gérer son bien-être via une montre connectée.

Cette idée émane d’un article de recherche publié récemment par l’équipe Apple Machine Learning Research. Apple y explique qu’un nouveau modèle d’IA, entraîné à partir de données comportementales collectées via l’Apple Watch, est capable de prédire un large éventail de pathologies. Ce modèle serait, selon Apple, plus précis que les capteurs embarqués dans la plupart des meilleures montres connectées actuelles.

Alors que les outils classiques d’analyse de la santé exploitent des données transmises en temps réel par les capteurs de la montre, ce modèle d’IA repère des motifs dans les habitudes d’activité physique, les mouvements ou encore le sommeil. Il s’appuie ensuite sur ces schémas pour détecter d’éventuels signaux de mauvaise santé.

Apple indique que son modèle – baptisé Wearable Behavior Model, ou WBM – excelle notamment dans la détection des signes de grossesse, atteignant jusqu’à 92 % de précision lorsqu’il est combiné à des données biométriques.

Ce modèle se montre également performant pour évaluer des états de santé statiques – comme la prise de bêtabloquants – ainsi que des conditions transitoires telles que la qualité du sommeil.

Une controverse potentielle se profile à l'horizon

(Image credit: Apple)

Les modèles d’IA font régulièrement l’objet de polémiques quant aux méthodes employées pour les entraîner. Des journalistes, des artistes et bien d’autres accusent certaines entreprises d’avoir utilisé leurs œuvres sans autorisation. Dans ce contexte, la réputation d’Apple en matière de confidentialité peut-elle rassurer, s’agissant du modèle d’IA intégré à l’Apple Watch ?

Apparemment, les données utilisées pour l’entraînement du modèle proviennent de l’étude « Heart and Movement Study » menée par Apple, à laquelle 160 000 participants ont accepté de fournir volontairement leurs données de santé via leur iPhone et leur Apple Watch. Plus de 2,5 milliards d’heures de données ont ainsi été exploitées, et le modèle a été testé sur 57 tâches de santé différentes.

Malgré cela, des inquiétudes importantes persistent quant à la combinaison de l’IA et de l’analyse des données de santé, notamment concernant les informations liées à la grossesse. Dans un contexte où les droits reproductifs reculent dans plusieurs pays, le fait que de telles données puissent être traitées par un algorithme opaque – même développé par Apple, souvent perçue comme garante de la vie privée – suscitera un malaise chez beaucoup.

Cette initiative intervient alors que le Secrétaire à la santé des États-Unis, Robert F. Kennedy Jr., a déclaré vouloir « rendre l’Amérique en bonne santé » en incitant chaque citoyen à porter un objet connecté dans un délai de quatre ans. Reste à savoir quel rôle jouera l’IA dans un tel plan. Si l’IA d’Apple est effectivement intégrée à l’Apple Watch, la réponse pourrait bientôt être connue.