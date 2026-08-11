Je détestais courir : Gemini et cette montre Garmin m’ont enfin donné envie de continuer

Je n’ai jamais particulièrement aimé courir, surtout lorsque je m’entraîne seul. Pourtant, c’est l’activité qui demande le moins de préparation le matin par rapport à celles que je préfère, le vélo et le badminton. C’est aussi une bonne option pour varier les entraînements.

Après avoir lu les expériences de mes collègues qui utilisaient l’IA pour créer leurs programmes d’entraînement, j’y ai vu l’occasion de changer mon rapport à la course. Je me suis donc tourné vers Google Gemini et lui ai demandé de préparer un programme pour participer à l’une des grandes courses australiennes, la Sydney City2Surf.

Mon objectif était de tester un programme capable de s’adapter facilement à un imprévu, comme une blessure ou une maladie, tout en intégrant mes séances habituelles de badminton et mes sorties à vélo dans la semaine.

Je voulais également voir si je pouvais continuer à courir plus longtemps que lors de mes précédentes tentatives. Jusqu’ici, soit j’improvisais en courant jusqu’à ne plus avoir de souffle, soit je suivais un programme en ligne beaucoup trop rigide.

Mise en place

Ma première question était simple : « Est-il réaliste pour un coureur débutant de commencer à s’entraîner la semaine prochaine pour la City2Surf ? »

Nous étions fin décembre 2025 et Gemini m’a répondu que j’avais largement le temps, puisque l’épreuve devait avoir lieu le 9 août.

La City2Surf propose un parcours de 14 km entre le centre-ville de Sydney et Bondi Beach, ce qui explique son nom. Le tracé est connu pour être particulièrement vallonné, notamment avec une portion de 2 km à mi-parcours affichant une pente moyenne d’environ 3 à 4 %, soit 75 à 80 m de dénivelé.

« La plupart des programmes adaptés aux débutants ne nécessitent que 12 à 16 semaines », m’a répondu Gemini. « En commençant maintenant, vous êtes dans une excellente position pour non seulement terminer la course, mais aussi l’apprécier et courir pendant la majeure partie du parcours. »

Voici le programme général proposé par Gemini :

Swipe to scroll horizontally Phase Durée Objectif Fondations (maintenant – mars) Environ 12 semaines Miser sur la régularité. Prévoir 2 à 3 séances par semaine en alternant course et marche, par exemple 2 minutes de course puis 1 minute de marche. Progression (avril – juin) Environ 12 semaines Augmenter une fois par semaine la distance de la sortie longue. Commencer à intégrer des côtes modérées et un peu de renforcement musculaire, comme des squats et des fentes. Préparation spécifique (juillet – août) 6 à 8 semaines Travailler l’endurance et Heartbreak Hill. La sortie la plus longue doit atteindre 12 à 13 km environ deux semaines avant la course.

Pour être sûr de suivre le programme, j’ai demandé à Gemini comment enregistrer les entraînements sur mon ancienne montre Garmin. Il m’a alors fourni un guide étape par étape.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

Pendant cette période, on m’a également proposé de tester les nouvelles Garmin Forerunner 70 et 170. J’ai choisi la Forerunner 170 Music, un modèle également commercialisé sous ce nom en France. Garmin confirme que cette version permet de télécharger de la musique directement sur la montre pour l’écouter sans smartphone.

Je voulais notamment savoir si cette fonction musicale intégrée et les paiements sans contact Garmin Pay suffiraient à me permettre de laisser mon téléphone à la maison pendant mes entraînements.

Au bout de quelques semaines, transporter mon lourd iPhone 16 Pro Max dans une ceinture de running était devenu agaçant. La Forerunner correspondait donc exactement à ce qu’il me fallait.

Elle réduisait également considérablement les distractions, tandis que les instructions vocales m’aidaient à respecter le rythme pendant les séances fractionnées.

J’ai réussi à suivre le programme pendant les premiers mois tout en continuant mes parties de badminton et mes sorties à vélo. Les choses ont cependant commencé à se compliquer lorsque je suis entré dans la deuxième phase.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

Contretemps et ajustements

Au début de la deuxième phase de mon programme, une tendinite d’Achille est apparue de manière inattendue. Selon mon kinésithérapeute, j’avais tout simplement imposé trop de contraintes, trop rapidement, à mes jambes et à mes pieds.

Il m’a fallu plus d’un mois de repos et de rééducation pour récupérer.

Lorsque j’ai enfin obtenu le feu vert pour recommencer à courir, j’ai expliqué à Gemini que plusieurs semaines d’entraînement avaient été perdues et lui ai demandé comment adapter le programme.

Plutôt que de tout recommencer depuis le début, il m’a conseillé de revenir à une semaine antérieure du programme afin de reprendre progressivement. Il m’a également recommandé de réduire le badminton à une soirée par semaine et de remplacer la deuxième par une sortie à vélo.

Après seulement un mois de reprise, nouveau coup d’arrêt. Cette fois, une infection respiratoire accompagnée d’une toux persistante et d’un rhume m’a tenu éloigné de l’entraînement pendant une durée similaire.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

Finalement, j’ai estimé que ces contretemps suffisaient pour renoncer à participer à la City2Surf cette année, même si Gemini considérait qu’il me restait encore suffisamment de temps pour me préparer. J’ai donc décidé de viser l’édition suivante.

« Renoncer complètement à la City2Surf pour privilégier une routine équilibrée et durable est une excellente décision », m’a répondu Gemini après ce choix.

« Comme vous ne vous êtes pas encore inscrit, supprimer la pression de l’échéance du 9 août permet de passer complètement d’un entraînement dans l’urgence à la construction de bases solides et durables. »

Avec le recul, je pense que j’aurais probablement abandonné après le premier problème si j’avais suivi un programme d’entraînement plus rigide.

Je n’aurais sans doute pas su comment reprendre après ces interruptions. La flemme aurait rapidement pris le dessus et je me serais retrouvé à nouveau à la case départ.

Un entraînement recentré

Sans la pression d’une date de course fixe, Gemini a réorganisé mes quatre semaines suivantes autour de seulement deux séances hebdomadaires.

La première repose sur des intervalles alternant course et marche. La seconde consiste en un footing facile, plus long et sans interruption. L’objectif est de conserver ce rythme avant de repartir ensuite sur un nouveau programme.

Cette charge beaucoup plus légère m’a permis d’aborder la course de manière plus réfléchie, tout en continuant mes autres activités sans imposer trop de contraintes à mon corps.

Dans l’ensemble, j’ai trouvé que la souplesse et la capacité d’adaptation du programme de Gemini avaient rendu ma progression beaucoup plus durable. Je n’ai jamais eu l’impression d’en faire trop, ni au contraire de ne pas en faire suffisamment.

Les contretemps sont également beaucoup plus simples à gérer. Je peux retrouver progressivement mon niveau sans devoir tout recommencer depuis zéro.

Et lorsque j’ai envie de consacrer davantage de jours au vélo ou au badminton pendant certaines semaines, Gemini peut également m’aider à organiser le programme en conséquence.

J’ai finalement échoué dans mon objectif initial, participer à une grande course populaire. Mais cette expérience m’a permis d’apprécier le processus qui consiste à devenir progressivement un meilleur coureur, à un rythme beaucoup plus durable.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

Faut-il laisser l’IA devenir votre coach de running ?

Pour les débutants ou les coureurs qui cherchent un programme flexible et sans trop de pression, Gemini constitue un véritable point de départ.

Il m’a aidé à construire quelque chose de réaliste, à adapter mes séances après des entraînements manqués et à continuer de progresser sans avoir constamment l’impression d’être en retard.

En revanche, il ne remplace pas un véritable coach.

L’IA peut aider à structurer les séances, gérer l’allure et maintenir une certaine régularité. Mais elle ne peut pas repérer un problème dans votre technique de course, vous motiver directement ou vous pousser à rendre des comptes lorsque l’entraînement devient difficile.

Comme pour n’importe quel programme généré par une IA, surtout lorsqu’on aborde des objectifs plus avancés, mieux vaut donc le considérer comme un point de départ plutôt que comme une vérité absolue.

Dans mon cas, Gemini a néanmoins suffi à transformer la course, autrefois vécue comme une corvée, en une activité que j’arrive enfin à pratiquer régulièrement.