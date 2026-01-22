Casio sort enfin la G-Shock que les fans réclament depuis 40 ans

Casio pourrait bientôt lancer une nouvelle montre G-Shock baptisée GM-H5600

Ce modèle combinerait des données de santé avancées avec un boîtier en métal

Selon la fuite, sa sortie pourrait intervenir dès la mi-2026

La G-Shock de Casio compte parmi les montres les plus emblématiques au monde. Une nouvelle fuite laisse entendre qu’un modèle inédit, possiblement issu de la gamme G-Squad, serait en préparation avec des fonctionnalités très attendues.

Cette fuite est apparue sur le site japonais Great G-Shock World. Selon celui-ci, une nouvelle montre Casio G-Shock (référencée GM-H5600) aurait été repérée dans plusieurs bases de données de certification en Asie. Cette présence indiquerait que le produit est en cours de validation finale, ce qui suggère une sortie imminente.

D’après Great G-Shock World, le modèle en question pourrait allier les fonctions santé de la DW-H5600 – notamment le capteur optique de fréquence cardiaque – à un boîtier métallique inspiré de la GM-5600. Ce croisement de caractéristiques populaires permettrait à Casio d’explorer de nouveaux usages, et de se rapprocher des meilleures montres connectées du marché.

Les fonctionnalités santé iraient au-delà du simple capteur cardiaque. Great G-Shock World évoque également des outils de suivi quotidien comme le podomètre, la mesure du taux d’oxygène dans le sang, l’analyse du sommeil ou encore le suivi des séances de sport.

Comme le souligne le site Wareable, les fonctionnalités pourraient ressembler à celles déjà proposées sur la DW-H5600, avec notamment la mesure de la saturation en oxygène (SpO2), le suivi d’activité Life Log, les modes intervalle et course à pied, entre autres.

Quand pourrons-nous voir cet appareil ?

(Image credit: Casio G-Shock)

D’après Great G-Shock World, « la GM-H5600 a déjà été enregistrée auprès des autorités de certification asiatiques il y a plusieurs mois, et il ne fait aucun doute qu’elle est proche de sa sortie ». Aucune date précise n’est encore mentionnée, mais le site estime qu’une commercialisation pourrait avoir lieu « durant le premier semestre 2026, entre le printemps et l’été ».

Concernant le prix, l’incertitude demeure. Le modèle Casio DW-H5600 est actuellement vendu à 279,00 €, mais il est encore trop tôt pour savoir si la GM-H5600 sera proposée au même tarif.

Cela dit, en combinant des données sportives et de santé avec une structure plus robuste, cette GM-H5600 pourrait séduire un public resté indécis face à la DW-H5600 ou à la GM-5600. Et puisque le lancement semble désormais n’être qu’à quelques mois, la réponse ne devrait plus tarder.