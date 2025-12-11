Apple Watch dépassée ? Cette nouvelle montre connectée explose les codes du low-cost

Amazfit aurait accidentellement dévoilé sa future montre connectée Active Max

La fiche produit révélait des détails inédits

Elle contenait également des photos de l’appareil en situation réelle

L’Active 2 d’Amazfit avait déjà surpris par sa qualité, au point d’obtenir la note maximale dans notre test, et d’être saluée comme l’une des meilleures montres connectées à petit prix. Cette fois, le constructeur semble viser plus haut avec un modèle plus premium : l’Amazfit Active Max. Et une fuite récente vient justement d’en dévoiler davantage sur cet appareil à venir.

De manière assez inattendue, cette fuite ne provient ni d’un informateur anonyme ni d’un analyste bien informé. Elle semble émaner directement d’Amazfit lui-même, ce qui renforce considérablement sa crédibilité.

Tout serait parti de la mise en ligne accidentelle d’une fiche produit non finalisée sur le site d’Amazfit – depuis supprimée. Ce brouillon présentait plusieurs informations et visuels, laissant entendre que l’Active Max prendrait en charge les paiements sans contact via Zepp Pay, et embarquerait une batterie de 576 mAh capable d’offrir jusqu’à 25 jours d’autonomie. La montre permettrait également de suivre de nombreux indicateurs santé et forme, tels que la qualité du sommeil, la fréquence cardiaque ou encore le taux d’oxygène dans le sang. Elle intégrerait en outre la fonction de surveillance énergétique BioCharge.

Ce n’est pas la première fois que l’Amazfit Active Max fait parler d’elle. La veille, le leaker Roland Quandt avait partagé quelques détails intrigants, affirmant que la montre serait dotée d’un écran OLED de 1,5 pouce, de la compatibilité Bluetooth 5.3, et d’une étanchéité jusqu’à 50 mètres de profondeur. La fiche publiée par erreur semble confirmer une partie de ces éléments tout en en révélant d’autres.

(Image credit: Amazfit)

L’Amazfit Active 2 avait proposé des performances impressionnantes pour un tarif de 129,90 €. Si la nouvelle venue se positionne sur un segment plus haut de gamme, les rumeurs indiquent néanmoins un prix raisonnable d’environ 169,90 € en Europe.

Un tarif dans cette tranche permettrait à l’Active Max de rester bien en dessous de l’Apple Watch SE 3 affichée à 269,00 €, actuellement l’une des références abordables du marché. Les deux modèles ne seront pas identiques en termes de fonctionnalités, mais les utilisateurs en quête d’une montre connectée performante sans se ruiner pourraient bien se laisser séduire par l’Active Max une fois sa sortie officialisée.

Pour l’instant, aucune date n’a été annoncée dans la fiche produit. Il reste donc à savoir quand Amazfit dévoilera officiellement sa nouvelle montre. Lorsqu’elle le fera, l’intérêt du public pourrait bien être au rendez-vous.