Samsung impose une refonte totale de son appli Galaxy Watch dopée à l’IA, et le précédent Fitbit n’a rien de rassurant

Les utilisateurs de Samsung Galaxy Watch vont recevoir une application de santé entièrement repensée, avec de nouvelles fonctionnalités

Parmi ces nouveautés figurent Vitals, Cardio Load et un score dédié à la santé cardiaque

L’application adopte désormais une approche centrée sur l’IA, pensée pour transformer les Galaxy Watch en « compagnons de santé dopés à l’IA »

Les utilisateurs de Samsung Galaxy Watch et de Samsung Galaxy Ring vont constater des changements importants dans l’application Samsung Health. Présentée comme « une nouvelle expérience » dans les supports de communication de Samsung, cette version repensée intègre de nouveaux indicateurs ainsi que des résumés générés par IA pour en faciliter la lecture.

Samsung explique que la nouvelle application « utilise l’IA pour traduire les données biométriques nocturnes et quotidiennes en recommandations de santé personnalisées, afin d’aider à mieux comprendre des aspects allant de la récupération et de la santé cardiaque à la charge d’entraînement et au bien-être global ».

Cette approche rappelle des évolutions récentes. Fitbit a lui aussi opéré une refonte complète orientée IA, accompagnée d’un changement de nom en Google Health. Cette transition n’a pas été unanimement bien accueillie, de nombreux utilisateurs ayant vivement critiqué ce virage imposé vers l’IA, alors que l’ancienne offre Fitbit Premium repose désormais entièrement sur le nouvel outil Google Health Coach basé sur l’IA.

Samsung Health utilisait déjà l’IA en arrière-plan, notamment via le machine learning pour calculer des indicateurs comme l’Energy Score. Avec cette refonte, l’IA générative passe désormais au premier plan. Le calendrier de cette évolution pourrait susciter de vives réactions chez les utilisateurs Samsung.

Pas de panique pour les utilisateurs Samsung

(Image credit: Samsung)

Malgré une communication similaire axée sur l’IA et une refonte de l’application, la situation reste moins radicale qu’il n’y paraît, et les utilisateurs de Galaxy Watch peuvent pour l’instant rester sereins. D’une part, Samsung n’a pas introduit de système payant dans Samsung Health, ce qui aurait probablement provoqué une forte contestation.

D’autre part, en y regardant de plus près, cette refonte s’avère moins brutale que celle de Google. Plutôt que de s’appuyer entièrement sur un chatbot, comme le fait Google Health, Samsung a choisi d’utiliser l’IA générative pour résumer et expliquer les indicateurs, tout en en ajoutant de nouveaux afin de permettre une analyse plus détaillée de différents aspects de la santé.

La liste complète des nouveaux indicateurs est présentée ci-dessous. Les outils existants comme le Sleep Score, l’Energy Score et l’Antioxidant Index sont conservés, et aucune suppression de fonctionnalité n’a été annoncée — contrairement à Fitbit et Google, qui ont retiré des éléments comme les Badges et les Challenges.

La liste complète des nouvelles fonctionnalités est présentée ci-dessous. Chacune d’entre elles bénéficiera de résumés contextuels générés par IA, expliquant la signification des données et, lorsque nécessaire, les moyens de les améliorer.

(Image credit: Samsung)

Vitals : similaire à la fonctionnalité d’Apple Health, Vitals analysera « cinq bio-signaux clés mesurés durant la nuit — fréquence cardiaque, variabilité de la fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, température cutanée et taux d’oxygène sanguin — en les comparant à leur véritable niveau de repos ». Concrètement, l’application signalera toute anomalie sur un ou plusieurs de ces indicateurs, pouvant indiquer un début de maladie.

similaire à la fonctionnalité d’Apple Health, Vitals analysera « cinq bio-signaux clés mesurés durant la nuit — fréquence cardiaque, variabilité de la fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, température cutanée et taux d’oxygène sanguin — en les comparant à leur véritable niveau de repos ». Concrètement, l’application signalera toute anomalie sur un ou plusieurs de ces indicateurs, pouvant indiquer un début de maladie. Score de santé cardiaque : cet indicateur combine la mesure de charge vasculaire de Samsung avec les fonctionnalités de composition corporelle présentes sur ses montres, capables d’évaluer la masse musculaire et la masse grasse comme les meilleures balances connectées. Une charge vasculaire faible et un taux de masse grasse dans la norme devraient conduire à un bon score de santé cardiaque.

cet indicateur combine la mesure de charge vasculaire de Samsung avec les fonctionnalités de composition corporelle présentes sur ses montres, capables d’évaluer la masse musculaire et la masse grasse comme les meilleures balances connectées. Une charge vasculaire faible et un taux de masse grasse dans la norme devraient conduire à un bon score de santé cardiaque. Charge cardio quotidienne : elle correspond à la fatigue cumulée issue des exercices cardiovasculaires récents, comme la course à pied ou le vélo. Elle contribuera au calcul de l’Energy Score.

elle correspond à la fatigue cumulée issue des exercices cardiovasculaires récents, comme la course à pied ou le vélo. Elle contribuera au calcul de l’Energy Score. Indice de condition physique : il s’agit d’un graphique radar basé sur cinq indicateurs différents (force, souplesse, endurance, cardio, composition corporelle). Point plus étonnant, la manière dont Samsung compte mesurer précisément la souplesse avec une Galaxy Watch reste inconnue à ce stade, une clarification ayant été demandée auprès de la marque.

Le moment choisi pour cette mise à jour attire l’attention. Des informations ont récemment évoqué l’arrivée d’un Samsung Galaxy Fit 4 qui, associé à cette évolution de Samsung Health orientée IA, pourrait constituer un concurrent sérieux aux offres Google Fitbit Air.