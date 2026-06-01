Xreal s’attaque aux lunettes XR pas chères, et les xbx a01 ont déjà de quoi faire trembler la concurrence

Xreal vient de dévoiler les lunettes connectées xbx a01

Ces lunettes XR sont très abordables...

...et elles embarquent quelques fonctions impressionnantes

Avec ses lunettes One Pro, Xreal a vraiment frappé très fort. Elles offrent sans doute la meilleure expérience XR disponible aujourd’hui pour profiter d’un cinéma privé à la maison, et font facilement partie des modèles les plus séduisants du moment. Le seul problème ? Elles coûtent franchement cher, comme beaucoup d’anciennes lunettes Xreal. Mais cela devrait bientôt changer avec la nouvelle gamme xbx.

Contraction de « X by Xreal », et non un lien quelconque avec la Xbox comme on aurait pu le croire au départ, cette sous-marque mettra en avant de nouvelles lignes de lunettes, à commencer par la gamme abordable a01. Au lieu de coûter 649 dollars comme les Xreal One Pro, elles seront proposées à seulement 299 dollars (environ 260 euros).

D’abord attendue en Chine, avec un lancement international prévu en juillet, cette nouvelle option à petit prix semble bien partie pour venir sérieusement concurrencer les lunettes XR abordables les plus convaincantes du moment, les RayNeo Air 4 Pro.

(Image credit: Xreal)

Une nouvelle référence XR abordable ?

Premier point, les Xreal xbx a01 disposent d’un écran HDR10 de 1 600 nits. Les lunettes abordables de RayNeo ont inauguré les premières lunettes XR HDR10 plus tôt cette année avec les Air 4 Pro, et cette technologie aide vraiment à améliorer l’éclat des couleurs avec les contenus compatibles. Mais elles se limitaient à 1 200 nits. La luminosité supplémentaire proposée par Xreal devrait donc renforcer encore la netteté et la beauté des images.

Deuxième point, un nouvel algorithme anti-tremblement a été conçu pour les trajets quotidiens, les vols et les métros un peu secoués. On peut le voir comme une version inversée des contrôles de stabilisation intégrés aux caméras. Les lunettes tenteront de maintenir l’image affichée aussi stable que possible, tout en préservant au maximum sa netteté.

Troisième point, ces lunettes ont été pensées pour être élégantes. Avec plusieurs montures frontales interchangeables adaptées à différents styles, elles répondent aussi à différents besoins, comme la possibilité d’opter pour des verres plus sombres en conditions lumineuses.

Elles devraient aussi se montrer plutôt confortables. Avec seulement 62 g, elles devraient rester assez légères sur le visage.

Bien sûr, il faudra tester les lunettes de Xreal pour pouvoir les juger pleinement. Mais les autres modèles de la marque ont déjà largement convaincu, ce qui rend cette incursion de Xreal sur le segment abordable plutôt prometteuse.

À la place de RayNeo, il y aurait même de quoi s’inquiéter un peu. Xreal semble bien décidé à venir marcher sur ses plates-bandes, même si RayNeo a sans doute encore quelques cartes à jouer pour répondre par la suite.

Tout cela donne aussi un aperçu intéressant de la façon dont les ambitions Android XR de Xreal pourraient évoluer. À mesure que les lunettes connectées deviennent des appareils portés au quotidien, des éléments de design comme les coques de monture interchangeables pourraient permettre de faire des choix plus travaillés sur le plan du style, avec plusieurs designs adaptés à différents contextes, sans devoir acheter plusieurs paires de lunettes connectées coûteuses.

Le RayNeo Air 4 Pro a un nouveau concurrent (Image credit: Alastair Jennings)

Il faudra attendre pour voir la suite, mais les lunettes connectées prouvent encore une fois pourquoi elles font partie des secteurs les plus passionnants de la tech aujourd’hui.