Meta préparerait un pendentif dopé à l’IA et des lunettes connectées très différentes de tout ce qu’on a vu jusqu’ici

Meta préparerait de nouveaux appareils

Un pendentif IA toujours actif et de nouvelles lunettes connectées pourraient arriver

Ces lunettes intelligentes pourraient impliquer de nouveaux partenaires matériels

En plus d’explorer des abonnements premium pour ses plateformes sociales, Meta développerait aussi de nouveaux appareils. Au programme, un pendentif IA et des lunettes connectées qui seraient, semble-t-il, différentes des modèles déjà connus.

L’information vient de The Information, qui affirme que les tests du pendentif IA débuteront dans l’année à venir. Il fonctionnerait sans doute sur un principe proche du Limitless AI Pendant, lancé en 2024, puisque Meta a racheté Limitless à la fin de l’année dernière. L’appareil enregistre et traite l’audio, puis peut répondre aux questions grâce à son chatbot intégré.

Les détails restent encore rares pour le moment, mais ce type d’accessoire IA s’est multiplié ces dernières années. Transcrire des réunions, indiquer l’heure à laquelle il faut être à la gare pour attraper le prochain train du retour… L’idée consiste à en faire des compagnons permanents, prêts à aider à tout moment.

On sait qu’OpenAI, le développeur de ChatGPT, travaille sur quelque chose de similaire. Là encore, les informations concrètes restent limitées sur la nature de ce produit et sur ce qu’il permettra de faire. Deux des plus grands noms de l’IA pourraient donc lancer de nouveaux appareils au cours des douze prochains mois.

Plus de lunettes connectées

Nous avons déjà vu plusieurs modèles de lunettes connectées de Meta (Image credit: Meta)

Concernant les lunettes connectées, le rapport de The Information évoque plusieurs nouveaux modèles en préparation. Le projet supposé consisterait à faire entrer davantage de partenaires dans l’écosystème, en plus de Ray-Ban, avec qui Meta travaille déjà. Comme on peut s’y attendre, les propres modèles d’IA de Meta fourniraient l’intelligence embarquée.

Le même rapport mentionne aussi un nouveau projet baptisé « Wearables for Work » chez Meta, pensé pour stimuler les abonnements aux applications d’IA de l’entreprise. Cela inclurait un agent IA encore inédit, nommé Hatch. Meta viserait apparemment la vente de 10 millions de lunettes connectées au second semestre 2026, notamment en étendant leur commercialisation à davantage de pays.

D’autres indices pointent vers l’arrivée prochaine de nouvelles lunettes connectées, selon Android Authority. Meta a enregistré plusieurs nouvelles paires de lunettes intelligentes auprès de la Federal Communications Commission (FCC) aux États-Unis, une étape réglementaire nécessaire pour de nouveaux appareils. Ces documents ont été déposés au nom de Meta, ce qui n’a pas souvent été le cas avec ses précédents appareils portables.

Cela pourrait suggérer que Meta s’associe à un autre partenaire matériel, ce qui rejoint les informations de The Information. Il faudra toutefois attendre une confirmation. De nombreuses autres entreprises devraient aussi lancer prochainement des lunettes connectées, dont, peut-être, Apple.