Meta booste ses lunettes connectées… et laisse une partie du public sur le côté

Les lunettes connectées de Meta reçoivent la mise à jour v23

Elle apporte de nouvelles statistiques pour les sports d’hiver aux utilisateurs équipés d’une montre Garmin

D’autres améliorations renforcent les capacités conversationnelles et de traduction

Les lunettes connectées de Meta sont en train de recevoir la mise à jour v23, et l’amélioration la plus marquante aurait été parfaite pour les Jeux olympiques d’hiver — dommage qu’elle arrive un peu trop tard. Des améliorations pratiques en matière de traduction et de conversation sont également en route.

La nouveauté phare concerne l’intégration des sports de neige. Comme l’explique un article de Meta, avec l’aide d’un appareil Garmin, les lunettes pourront fournir des informations sur une session de ski ou de snowboard en cours — comme la distance parcourue, la vitesse maximale lors de la dernière descente, l’inclinaison de la piste ou encore les records personnels.

Comme pour l’intégration dédiée à la course à pied, il sera aussi possible de créer des captures automatiques partageables, qui superposent des données intéressantes de moments clés aux vidéos que les lunettes enregistrent automatiquement.

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Comme pour les autres fonctionnalités sportives des lunettes Meta, il sera nécessaire de les associer à une montre Garmin compatible — ceux qui utilisent une autre marque de bracelet connecté, ou qui n’en possèdent pas, ne pourront pas en profiter. Il faudra également garder son téléphone sur soi avec l’application Meta AI installée, et s’assurer qu’il est bien appairé à la fois avec la montre et les lunettes.

Une fois tout configuré, lors de la prochaine sortie sur les pistes, il suffira de lancer une activité de sport d’hiver sur l’appareil Garmin. Celui-ci commencera alors à enregistrer toutes les données nécessaires et à générer une capture automatique soignée — à noter toutefois que le froid déchargera la batterie des lunettes plus rapidement que d’ordinaire.

(Image credit: Oakley)

De nouveaux outils de traduction arrivent également sur les lunettes — pour les membres du programme d’accès anticipé. Les langues concernées sont l’hindi, l’arabe, le russe, le suédois et le finnois, Meta promettant d’en ajouter d’autres par la suite.

La fonction de traduction de Meta est sans doute la fonctionnalité d’IA la moins impressionnante de ses lunettes par rapport à la concurrence — non pas en raison d’erreurs, mais parce que la sélection de langues reste beaucoup plus limitée que sur d’autres modèles.

Cette mise à jour devrait atténuer en partie ce problème persistant ; il est simplement regrettable qu’elle ne soit pas déployée pour tout le monde, mais seulement pour un groupe restreint d’utilisateurs.

Enfin, Meta promet une IA plus conversationnelle. Une fois la commande « Hey Meta » activée, il ne sera plus nécessaire de répéter le mot-clé pour maintenir la conversation — pour le moment, cette fonction est limitée aux utilisateurs vivant aux États-Unis ou au Canada.

Dans l’ensemble, cette mise à jour reste relativement mineure — d’autant plus que la principale amélioration nécessite de posséder un appareil Garmin en plus des lunettes connectées — mais le recentrage de Meta sur la réalité augmentée et l’IA laisse espérer des évolutions plus importantes à l’avenir.