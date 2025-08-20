Les prochaines lunettes connectées de Meta pourraient enfin viser un prix réaliste

Les prochaines lunettes connectées de Meta pourraient coûter 800 $ (environ 690 €)

C’est bien inférieur au prix précédemment évoqué, qui dépassait les 1 000 $

De plus amples informations seront dévoilées lors du Meta Connect en septembre

La prochaine génération de lunettes connectées de Meta pourrait finalement être moins chère que ce qui était redouté au départ. De nouvelles rumeurs évoquent en effet un prix de 800 $, au lieu d’un tarif supérieur à 1 000 $.

Ces informations proviennent de Mark Gurman de Bloomberg, qui a indiqué sur les réseaux sociaux : « Les premières lunettes connectées de Meta avec écran, prévues pour septembre, seront désormais proposées à partir de 800 $ ». Selon lui, cette baisse de prix s’expliquerait par la volonté de Meta d’accepter des marges réduites afin de stimuler la demande initiale.

Bien qu’il convienne de rester prudent face aux rumeurs, Gurman s’avère souvent fiable dans ses révélations. Cette stratégie correspond d’ailleurs à la logique habituelle de Meta. Le succès du Meta Quest 2 et des lunettes connectées Ray-Ban Meta, proposés à un tarif abordable, en témoigne.

Il est important de noter que 800 $ ne représenterait que le prix d’entrée. Comme pour les modèles Ray-Ban ou Oakley, Meta devrait appliquer des tarifs plus élevés selon les styles ou en cas de verres correcteurs.

Espérons simplement que les verres photochromiques ne feront pas exploser la facture.

(Image credit: Meta)

Les lunettes connectées Ray-Ban se révèlent particulièrement pratiques depuis l’arrivée d’une version équipée de verres photochromiques, capables de passer de l’ombre à la transparence. Cela permet une utilisation aussi bien en intérieur qu’en extérieur, quelles que soient les conditions. Les modèles entièrement teintés étaient appréciables, mais nettement moins polyvalents.

Il faudra patienter jusqu’à l’événement Meta Connect, dans moins d’un mois, pour connaître précisément les intentions de l’entreprise, ainsi que le tarif appliqué en dehors des États-Unis. En théorie, le taux de conversion placerait ces lunettes autour de 690 €, mais Meta ne suit pas toujours strictement les équivalences monétaires dans ses prix.

Un tarif plus bas que celui initialement anticipé constituerait une excellente nouvelle. Non seulement parce qu’il rendrait cette technologie plus accessible, mais aussi parce qu’il la rendrait plus attractive. Car si l’ajout d’un écran peut se révéler utile, rien ne garantit encore qu’il représente un changement suffisamment révolutionnaire pour justifier une hausse tarifaire aussi importante.