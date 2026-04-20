Des lunettes connectées Gucci pourraient bientôt voir le jour… et leur prix s’annonce déjà vertigineux

Le PDG de la maison mère de Gucci a indiqué que la marque devrait probablement lancer des lunettes connectées l’an prochain

Elles seraient conçues en partenariat avec Google, ce qui signifie vraisemblablement qu’elles fonctionneront sous Android XR

Aucune autre information n’a été communiquée à leur sujet, mais leur prix devrait être extrêmement élevé

Le marché pourrait bientôt être envahi de lunettes connectées. Des entreprises comme Google, Samsung, Xreal et Meta en préparent plusieurs pour un lancement relativement proche — probablement aux côtés d’Apple — et il semble désormais que Gucci s’apprête également à entrer dans la course.

Cette information provient de Luca de Meo, PDG de Kering, maison mère de Gucci, dans un échange avec Reuters. Il a précisé qu’elles arriveraient « probablement l’an prochain, en 2027 ».

Ces lunettes connectées seront développées en partenariat avec Google et fonctionneront donc vraisemblablement sous Android XR, un système d’exploitation actuellement disponible uniquement sur le casque Samsung Galaxy XR, mais qui sera aussi utilisé par des lunettes connectées telles que le Xreal Project Aura, les Samsung Galaxy Glasses et certains modèles Google encore non dévoilés.

Un prototype d'Android XR (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Pas le premier, mais pas loin derrière

Certains de ces modèles pourraient arriver dès cette année, ce qui signifie que Gucci ne sera pas le premier à se lancer, mais la marque ne devrait pas être loin derrière. Luca de Meo a expliqué que Gucci prévoit de renforcer sa division lunettes afin de contribuer à relancer la marque, qui a connu quelques difficultés ces dernières années.

On ne sait pratiquement rien de ces lunettes connectées pour le moment, mais leur prix sera très probablement particulièrement élevé. Même des lunettes connectées issues de marques non luxueuses devraient afficher un tarif conséquent, ce qui rendrait des modèles griffés Gucci largement inaccessibles pour de nombreux consommateurs.

Il est toutefois peu probable que ces lunettes offrent des performances supérieures à celles proposées par des modèles estampillés Google ou Samsung. L’achat porterait avant tout sur le nom, et éventuellement sur le design ou les matériaux utilisés. Ainsi, si Gucci dépasse le budget envisagé, la différence ne devrait pas être déterminante.