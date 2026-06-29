Nouveau casse-tête pour les MacBook Pro, la feuille de route des puces M d’Apple annoncerait un retard frustrant

Apple pourrait lancer le MacBook Pro M6 cette année

Mais un rapport indique qu’il ne serait pas accompagné des M6 Pro et M6 Max

À la place, les prochaines puces professionnelles d’Apple seraient les M7 Pro et M7 Max en 2027

Apple vient d’annoncer des hausses de prix importantes sur l’ensemble de sa gamme, avec les MacBook particulièrement touchés. Cela complique les choses pour ceux qui envisagent une mise à niveau, mais un nouveau rapport vient encore ajouter de l’incertitude.

Selon un article du journaliste Mark Gurman pour Bloomberg, Apple pourrait décider de faire totalement l’impasse cette année sur les puces haut de gamme M6 Pro et M6 Max pour ses MacBook Pro. La puce M6 resterait alors la seule représentante de cette génération, sans aucune déclinaison professionnelle.

À la place, Gurman estime que les prochaines puces Pro et Max n’arriveraient qu’avec la génération M7 en 2027. Apple lançant souvent ses nouveaux Mac à l’automne, cela pourrait signifier plus d’un an d’attente avant de voir apparaître de nouvelles puces haut de gamme.

Cela complique la décision pour ceux qui souhaitent un MacBook Pro équipé de puces Pro ou Max. Les derniers modèles, les M5 Pro et M5 Max, ont été lancés au printemps 2026, ce qui pourrait créer un écart d’environ 18 mois entre deux générations de puces professionnelles. L’attente s’annonce longue.

Et pour ceux qui surveillent le MacBook Ultra, ce modèle haut de gamme évoqué par des rumeurs, qui serait équipé d’un écran OLED tactile et d’un design plus fin, Gurman n’en fait pas mention ici. Il avait toutefois déjà indiqué une sortie début 2027.

D’autres rumeurs évoquaient une sortie dès cet automne. Mais avec l’absence possible des puces M6 Pro et M6 Max, deux scénarios restent envisagés. Le modèle pourrait être lancé cette année avec une puce M5 Ultra, ou être repoussé à la génération M7. À ce stade, difficile de trancher, même si des informations issues de la chaîne d’approvisionnement indiquent que le MacBook OLED “sera produit à partir du mois prochain”.

Une attente frustrante

(Image credit: Mahod84 / Shutterstock)

Pour un achat de MacBook Pro, l’impact de cette décision dépendra des besoins. Si l’intérêt porte sur la puce M6 d’entrée de gamme, elle devrait sortir selon le calendrier habituel de l’automne. En revanche, il faudra composer avec la hausse des prix annoncée par Apple. Environ 300 dollars (montant à confirmer en euros) s’ajoutent au tarif de base, portant le prix de départ à 1 999 dollars.

En revanche, pour ceux qui visent les puces M6 Pro ou M6 Max, la situation se complique. Il faudra faire face à la fois à un lancement retardé et à des prix plus élevés. Les projets de mise à niveau deviennent alors plus difficiles, avec une attente plus longue et un budget à revoir à la hausse.

Apple n’a donné aucune explication officielle sur ce retard, ni même confirmé qu’il aura lieu. Gurman cite toutefois des “personnes proches du dossier” qui évoquent l’intelligence artificielle comme principal facteur. Selon lui, Apple chercherait à “accélérer certaines technologies initialement prévues plus tard. Ce changement devrait permettre de répondre à la demande croissante en capacités d’IA embarquée et en logiciels plus gourmands en graphismes”.

Ces technologies non précisées restent inconnues pour l’instant, mais Apple semble préférer attendre qu’elles soient prêtes avant de les proposer à ses utilisateurs professionnels. Une stratégie qui peut se comprendre, mais qui impose une attente frustrante à ceux qui visent autre chose que les puces d’entrée de gamme sur leur prochain MacBook Pro.