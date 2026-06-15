New York veut freiner les géants du numérique et pourrait geler les grands data centers pendant un an

New York est proche d’un moratoire d’un an sur les centres de données

La gouverneure doit encore signer le texte pour qu’il devienne loi

Les partisans de l’interdiction veulent davantage de précisions sur l’impact environnemental

L’opinion publique semble se retourner contre les grands projets de centres de données, et la tendance ne montre aucun signe d’essoufflement. New York pourrait désormais devenir le premier État à instaurer une mesure de ce type, après l’adoption par les élus d’un moratoire d’un an (une interdiction temporaire) visant les centres de données de grande taille, avec une puissance de pointe d’au moins 20 mégawatts.

Comme le rapporte The Guardian, si le Parlement de l’État de New York a adopté ce moratoire, il n’est pas encore entré en vigueur. Le texte doit encore être signé par la gouverneure Kathy Hochul, qui n’a pas encore indiqué si elle approuvera la loi et dispose jusqu’à décembre pour se prononcer.

Des réserves subsistent donc. Il s’agit davantage d’une pause temporaire que d’une interdiction définitive, le texte n’est pas encore inscrit dans la loi, et il ne concerne que les centres de données les plus importants. Malgré cela, la mesure pourrait constituer l’initiative juridique la plus significative à ce jour contre la construction de ces infrastructures de traitement de données.

« C’est l’une des premières fois où une ligne claire est tracée, en affirmant que le Parlement de l’État a la responsabilité de garantir que les habitants de New York gardent la maîtrise des décisions », a déclaré la sénatrice de l’État de New York Kristen Gonzalez. « Les grandes entreprises technologiques ont longtemps écrit leurs propres règles, voire évolué sans cadre imposé. »

Maintenir l’alimentation de l’IA

Les progrès de l'IA stimulent la demande en centres de données (Image credit: Getty Images / VCG)

L’objectif du moratoire est de laisser plus de temps aux autorités de New York pour évaluer l’impact des centres de données, notamment en matière de consommation énergétique et d’effets environnementaux. L’agence environnementale de l’État devra produire un rapport détaillant les besoins en électricité, en eau et en foncier générés par ces infrastructures.

Une enquête récente indique que 71 % des Américains ne souhaitent pas voir de centres de données construits près de chez eux, les principales inquiétudes portant sur la consommation d’eau et d’électricité. Ces installations seraient désormais moins populaires que les centrales nucléaires.

La principale raison de cette forte demande en capacité de calcul reste bien sûr l’intelligence artificielle. Malgré les promesses des entreprises du secteur, qui assurent que les centres de données deviendront plus respectueux de l’environnement dans un futur proche, de nombreux projets actuellement en préparation ne vont pas encore dans ce sens.

Comme le souligne The Register, le moratoire suscite aussi des oppositions. Certains responsables politiques et acteurs du secteur estiment que le développement des centres de données est indispensable à la croissance économique et au progrès technologique, tout en reconnaissant que les préoccupations liées à la consommation d’énergie et à l’impact environnemental doivent être prises en compte.