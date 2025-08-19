Vers un Mac Pro surpuissant équipé d’une M4 Ultra dès 2025

Un nouveau Mac Pro est une nouvelle fois annoncé comme pouvant arriver plus tard dans l’année

Il serait équipé d’une puce M4 Ultra, d’après des indices trouvés dans le code interne d’Apple

En théorie, la M4 Ultra pourrait embarquer un CPU à 32 cœurs et un GPU à 80 cœurs

La prochaine version du Mac Pro pourrait intégrer la puce M4 Ultra, selon de nouvelles rumeurs.

Deux ans se sont écoulés depuis la précédente itération du Mac Pro, qui utilisait la puce M2 Ultra. Passer à une M4 Ultra constituerait donc une évolution notable, et selon Macworld, c’est bien ce qui serait prévu.

Cette hypothèse repose sur des éléments de code interne d’Apple auxquels Macworld aurait eu accès. On y trouve la mention « t8152 », qui suggérerait l’utilisation de la M4 Ultra, au nom de code « Hidra » (un nom déjà évoqué dans les rumeurs précédentes via Bloomberg).

Il n’y a pas beaucoup d’autres informations pour l’instant, et Macworld ne fournit aucun détail sur les caractéristiques techniques. Toutefois, le site estime que la M4 Ultra pourrait fonctionner avec un CPU à 32 cœurs et un GPU à 80 cœurs.

Comme souvent avec ce type de fuites, il est possible que l’information soit exacte mais que le projet n’aboutisse jamais. Ces indices pourraient simplement refléter des tests internes d’Apple sur une configuration de Mac Pro, sans garantie qu’elle soit un jour commercialisée.

(Image credit: Brittany Hosea-Small/ AFP/ Getty Images)

M4 ou attendre la M5 ?

Cette fuite donne deux indications. La première est que les ingénieurs d’Apple n’ont visiblement pas trouvé mieux que « Hidra » pour le nom de code. Plus sérieusement, cela renforce la probabilité de voir un nouveau Mac Pro arriver d’ici la fin de l’année.

En réalité, l’idée d’un Mac Pro attendu fin 2025 avec une puce M4 Ultra circule depuis plus d’un an déjà. Cette nouvelle rumeur ne fait donc qu’ajouter du crédit à celles qui circulaient auparavant.

Il faut aussi rappeler que le Mac Pro occupe une position délicate dans la gamme actuelle. La puce M4 Pro offre déjà des performances supérieures au Mac Pro équipé de la M2 Ultra, notamment en puissance CPU brute. En conséquence, un Mac mini doté de M4 Pro peut dépasser le Mac Pro, ce qui pose problème pour un ordinateur affiché à un tarif bien plus élevé.

Bien entendu, le Mac Pro ne vise pas le même public que le Mac mini. Sa vocation reste professionnelle, avec la possibilité d’énormes capacités mémoire et d’extensions PCIe, ce qui en fait un produit totalement différent. Mais Apple doit maintenir un certain équilibre, et cela plaide pour une mise à jour avec la M4 Ultra.

Un intervalle de deux ans paraît aussi raisonnable pour un rafraîchissement. Il semble peu probable qu’Apple attende la génération M5 avant de renouveler le Mac Pro, compte tenu des enjeux actuels.

Certains avancent toutefois que la M4 Ultra pourrait ne jamais voir le jour, en raison de difficultés techniques liées à l’assemblage de deux puces M4 Max – procédé qui caractérise les modèles Ultra. Dans ce scénario, Apple miserait sur la M5 pour proposer une nouvelle version Ultra.

À ce stade, tout reste donc incertain. Mais si une M4 Ultra devait exister, elle équiperait sans doute un nouveau Mac Pro. D’autres fuites devraient apparaître rapidement, et si le silence s’installe dans les mois à venir, cela donnera aussi un indice.