Surprise chez Apple : le MacBook Neo serait le Mac le plus facile à réparer jamais vu

Le MacBook Neo a été démonté sur YouTube

Le créateur de contenu a trouvé que cet ordinateur portable était incroyablement facile à démonter

Cela devrait le rendre beaucoup plus facile à réparer que la plupart des ordinateurs portables Apple

Les ordinateurs portables d’Apple ont la réputation d’être particulièrement difficiles à manipuler une fois ouverts, avec des composants souvent collés en place ou enfouis sous des nappes de câbles minutieusement acheminés et extrêmement fragiles. Il est donc assez surprenant que le tout nouveau MacBook Neo soit, selon les mots d’un testeur, « absolument incroyable » sur ce point.

Cette appréciation provient d’une vidéo de démontage publiée sur YouTube par Tech Re-Nu. Dans cette vidéo, le créateur de contenu estime que le dernier ordinateur portable d’Apple se montre inhabituellement accommodant envers ceux qui souhaitent l’ouvrir et accéder à ses composants internes.

Par exemple, Tech Re-Nu souligne qu’aucune languette adhésive ne maintient les haut-parleurs du MacBook Neo en place, tandis que la prise casque est entièrement modulaire, ce que Tech Re-Nu qualifie de « très beau travail de la part d’Apple ». Des conclusions similaires ont été formulées à la suite d’un démontage réalisé par le YouTuber Dave2D.

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Tech Re-Nu se montre d’ailleurs étonnamment enthousiaste à propos du MacBook Neo et de son processus de démontage, déclarant : « Nous ne pouvons pas dire avoir déjà vu un Mac qui paraisse aussi réparable et aussi modulaire que celui-ci. Pas de ruban adhésif, pas de colles compliquées, des pièces modulaires, un nombre de composants réduit également, pas de caches de charnière ou d’éléments de ce genre. C’est simplement un design extrêmement simple et élégant. »

Pourquoi Apple a-t-elle fait cela ?

MacBook Neo Teardown: The Most Repairable Mac Yet? - YouTube Watch On

Apple s’est souvent retrouvée dans le viseur des militants du droit à la réparation, qui estiment que sa tendance à rendre ses ordinateurs portables difficiles à démonter les rend beaucoup plus compliqués à réparer, ce qui peut contribuer à des niveaux élevés de déchets électroniques. En outre, ce type d’appareil peut devenir plus coûteux pour les utilisateurs qui doivent acheter un nouveau produit alors qu’ils auraient, en théorie, pu le réparer si cela avait été plus simple.

Il est probable qu’Apple fonctionne ainsi en raison d’un souhait de longue date de concevoir des produits aussi compacts que possible et aussi simples en apparence. Steve Jobs comme l’ancien directeur du design d’Apple, Jony Ive, considéraient que les produits Apple devaient être débarrassés de tout élément superflu, et cela incluait souvent les espaces vides. Une anecdote largement relayée raconte que Jobs aurait plongé un prototype d’iPod dans un aquarium et montré les bulles remontant à la surface comme preuve qu’il restait trop d’espace inutilisé à l’intérieur de l’appareil.

En conséquence, Apple cherche à densifier au maximum l’intérieur de ses appareils, afin d’intégrer des composants avancés tout en conservant des dimensions aussi fines que possible. L’un des effets de cette approche réside dans des composants internes extrêmement denses, qui constituent un véritable casse-tête au démontage pour quiconque ne possède pas une solide expérience en la matière.

(Image credit: Tech Re-Nu)

Le MacBook Neo semble toutefois faire exception. En raison de l’absence de nombreux composants avancés généralement présents dans d’autres Mac, son agencement interne est nettement plus simple à gérer. La carte mère, par exemple, est minuscule, tandis que la batterie se retire simplement après le dévissage, sans qu’il soit nécessaire de manipuler des adhésifs ou des languettes intégrées.

Une autre explication possible de cet assemblage simplifié pourrait résider dans la pression exercée par les défenseurs du droit à la réparation. Le mouvement a remporté plusieurs victoires significatives ces dernières années et Apple a été amenée à fournir aux utilisateurs des outils et des guides de réparation, ce qu’elle ne permettait pas auparavant. Alors que les régulateurs ciblent de plus en plus les grandes entreprises technologiques, Apple a peut-être choisi d’anticiper toute forme de contrôle en modifiant la manière dont le MacBook Neo est assemblé. Cette conclusion dépendra toutefois du degré de facilité de démontage des futurs MacBook Air M5 et MacBook Pro M5 Pro, ce qui demeure, à ce stade, inconnu.

La vidéo de Tech Re-Nu montre un ordinateur portable soigneusement conçu, sans être excessivement contraignant à réparer. C’est une bonne nouvelle pour quiconque souhaiterait intervenir à l’intérieur de son MacBook Neo en cas de problème.