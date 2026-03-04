Le nouveau MacBook Air M5 arrive… et il vise clairement la couronne des laptops

Apple a annoncé le nouveau MacBook Air M5

Il bénéficie d’une connectivité sans fil améliorée et le stockage de base a été doublé

Le MacBook Air M5 peut être précommandé à partir du mois de mars, avec des prix débutant à 1 199 € pour la version 13 pouces

Le MacBook Air M4 occupait depuis plusieurs mois la première place de notre guide des meilleurs ordinateurs portables au monde — et Apple le remplace désormais par une version M5 encore plus puissante.

Comme les rumeurs l’avaient annoncé, la nouvelle puce constitue la principale évolution du MacBook Air M5, tandis que son design et sa qualité de fabrication restent inchangés. Il conserve également les mêmes ports, avec deux ports Thunderbolt 4 situés sur le côté gauche, compatibles avec jusqu’à deux écrans externes.

Apple affirme que la nouvelle puce M5 offre des performances quatre fois plus rapides pour les tâches liées à l’intelligence artificielle par rapport à la version M4, ainsi qu’un gain de performance de 1,9 fois dans des logiciels comme Topaz Video lors de l’amélioration vidéo par IA. Toutefois, comme cela a déjà été précisé, la M5 ne représente pas une avancée massive par rapport à la M4 en usage quotidien, et il convient d’ajuster ses attentes en conséquence.

L’autre changement majeur concerne le stockage, puisque le MacBook Air M5 est désormais livré de série avec 512 Go (soit deux fois plus qu’auparavant) et peut être configuré jusqu’à 4 To pour la première fois.

Alors que le MacBook Air M4 était proposé à partir de 1 199 €, la version M5 débute également à 1 199 € pour le modèle 13 pouces et à 1 499 € pour la version 15 pouces. Les précommandes ouvrent demain 4 mars, avec des livraisons prévues à partir du 11 mars.

S’appuyer sur des bases solides

(Image credit: Apple)

En dehors de sa nouvelle puce M5, de son stockage de base accru et de son tarif d’entrée plus élevé, le MacBook Air M5 reste largement identique à la version M4, hormis quelques améliorations en matière de connectivité et un gain de vitesse du SSD.

Comme les nouveaux MacBook Pro M5 Pro et M5 Pro Max, le nouveau MacBook Air intègre la puce sans fil N1 d’Apple, ce qui signifie une compatibilité Wi-Fi 7 et Bluetooth 6. Son nouveau SSD offrirait également des performances en lecture et en écriture deux fois plus rapides que sur le modèle M4, ce qui devrait s’avérer utile lors du traitement de bibliothèques d’images volumineuses dans des logiciels comme Adobe Lightroom.

Pour le reste, ce MacBook Air sera très familier aux amateurs de la gamme, et ce n’est pas un défaut. Il avait été désigné « ordinateur portable de l’année » l’an dernier, salué pour sa « combinaison efficace de rapidité et d’autonomie prolongée ».

Apple annonce une autonomie identique de 18 heures pour le MacBook Air M5, comme pour son prédécesseur M4. Lors de nos tests, l’autonomie mesurée pour des usages web s’établissait plutôt autour de 14 heures, ce qui correspond néanmoins à une journée complète d’utilisation. On retrouve également les mêmes écrans Liquid Retina de 13,6 pouces ou 15,3 pouces qu’auparavant, avec une luminosité de 500 nits, qualifiés de « fantastiques pour tout, du jeu au streaming en passant par la création de contenu » dans notre test du M4.

La seule légère déception concerne l’absence de nouvelle couleur cette année. Le MacBook Air M5 est proposé dans les mêmes teintes bleu ciel, minuit, lumière stellaire et argent que précédemment. Il s’agit toutefois d’un détail mineur et, sur le papier, le nouveau MacBook Air d’Apple apparaît comme un sérieux candidat pour redevenir l’ordinateur portable favori. Des tests seront réalisés très prochainement afin de vérifier si cela se confirme.