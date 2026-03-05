Apple frappe fort avec le MacBook Neo, un laptop équipé d’une puce d’iPhone à prix cassé

Apple officialise enfin son MacBook plus abordable

Il est équipé de la puce A18 Pro d’Apple

Ce nouveau MacBook démarre à 699 €

Après d’innombrables rumeurs, Apple a finalement officialisé son nouveau MacBook Neo d’entrée de gamme. L’iPhone 17e et l’iPad Air doté de la puce M4 ont peut-être lancé la semaine d’annonces de la marque, mais ce MacBook à 699 € devrait être celui qui fera le plus parler.

Comme prévu, ce MacBook n’embarque pas une puce de la série M, mais fonctionne avec une puce A18 Pro. Oui, une puce conçue par Apple et initialement lancée dans un iPhone se retrouve désormais dans un Mac, sous macOS.

Il reprend le design en biseau emblématique du MacBook Air, un style toujours apprécié, et se décline en quatre coloris attractifs (blush, indigo, argent et un « nouveau citrus frais »). Les invitations pour l’Apple Experience du 4 mars 2026 laissaient probablement présager l’arrivée de ces couleurs.

Le MacBook Neo dispose de deux ports USB-C, d’une caméra FaceTime HD 1080p et d’une prise casque. L’écran est une dalle Liquid Retina de 13 pouces avec une luminosité de 500 nits. Apple annonce jusqu’à 16 heures d’autonomie, soit seulement deux heures de moins que le nouveau MacBook Air. Le MacBook Neo est également équipé d’un trackpad Multi-Touch et du Magic Keyboard, mais contrairement au MacBook Air, ce clavier n’est pas rétroéclairé.

La version à 699 € propose 256 Go de stockage et 8 Go de mémoire vive, sans Touch ID (remplacé par un bouton de verrouillage), tandis que la version à 799 € offre 512 Go de stockage, toujours avec 8 Go de mémoire vive, et intègre Touch ID.

Alors, qu'est-ce qui manque ?

Le MacBook Neo propose beaucoup pour son prix de départ fixé à 699 €, mais quelles concessions Apple a-t-elle dû faire ?

D’abord, le modèle le plus abordable ne dispose pas de Touch ID sur le clavier, cette fonction étant réservée à la version 512 Go à 799 €. Il n’existe pas non plus d’options de stockage de 1 To ou plus, seulement des versions 256 Go et 512 Go.

L’absence de clavier rétroéclairé pourrait constituer l’une des principales limites pratiques, rendant la saisie plus difficile le soir pour les étudiants, qui constituent le public cible principal. Il n’y a pas non plus de charge magnétique MagSafe ni de puce Apple N1, désormais présente sur les derniers MacBook de la marque, ce qui signifie que seule la norme Wi-Fi 6E est prise en charge.

Par ailleurs, la caméra FaceTime 1080p ne dispose pas de la fonction Center Stage, et ne peut donc pas ajuster automatiquement le cadrage pour suivre les mouvements. Au Royaume-Uni et en Europe, l’ordinateur portable ne sera pas livré avec un chargeur ni un câble.