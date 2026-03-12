Apple change le clavier du MacBook Air M5 et l’iPhone n’y est pas pour rien

Le MacBook Air M5 d’Apple reste globalement identique

Des observateurs attentifs ont repéré une petite différence au niveau du clavier qui supprime certains mots

L’alignement avec l’iPhone et le marché mondial en serait la raison

Il s’agit d’un changement si discret et subtil qu’il peut passer inaperçu au premier regard. En réalité, la plupart des testeurs n’ont pas remarqué cette modification de design sur le nouveau Apple MacBook Air M5. Elle concerne le clavier, où plusieurs touches n’affichent désormais plus de mots, seulement des images ou des glyphes.

La manière dont cela s’est produit et les raisons exactes font l’objet de discussions, mais l’explication d’Apple paraît assez évidente.

Tout d’abord, il s’avère que les claviers de MacBook peuvent différer selon le pays d’achat. Même entre les États-Unis et le Royaume-Uni, des variations existaient. Désormais, un certain alignement s’opère.

L'article continue ci-dessous

Sur le nouveau MacBook Air M5, les touches suivantes ont changé :

Verr. Maj

Maj

Suppr

Entrée

Elles sont désormais toutes représentées par des glyphes ; les mots ont disparu. Au Royaume-Uni, c’était déjà le cas sur certains MacBook Air précédents, comme le premier modèle équipé d’Apple Silicon, le M1, même si cela ne semblait pas toujours systématique.

Pour être clair, sur le MacBook Air précédent, certaines touches combinaient mots et symboles, alors que sur ce nouveau modèle, seuls les glyphes subsistent.

D’un point de vue esthétique, l’ensemble paraît plus épuré et cela ne devrait pas prêter à confusion, en particulier pour celles et ceux qui tapent sans regarder le clavier.

L’héritage des glyphes

Image 1 of 4 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Si la frappe s’effectue en regardant les touches, cette évolution ne devrait pas poser de difficulté non plus. Ces glyphes paraîtront familiers. Apple les a tous repris du clavier virtuel d’iOS.

La touche Supprimer sur le clavier d’un iPhone présente le même symbole. Un double appui sur la touche des majuscules permet également de reconnaître immédiatement l’icône du verrouillage des majuscules sur le nouveau MacBook Air.

Il en va de même pour les touches Entrée et Maj.

Il ne s’agit pas d’un changement majeur ni d’un élément susceptible d’influencer une décision d’achat, mais il est intéressant d’observer comment les usages et les choix de design se diffusent à travers l’écosystème Apple et à l’échelle mondiale.

Apple et ses utilisateurs accordent une grande importance à l’utilité et à la cohérence. Ces modifications devraient apporter une dose supplémentaire de ces deux qualités.

Rendre le Mac plus familier

La cohérence présente un autre avantage, susceptible de servir les ambitions futures d’Apple sur le marché : elle facilite la transition vers le Mac depuis d’autres plateformes, en particulier pour les personnes déjà utilisatrices d’un iPhone.

Une statistique ancienne avançait que 70 % des utilisateurs de Windows possédaient un iPhone, ce qui suggère l’existence d’un marché encore important et potentiellement accessible, dont la familiarité avec le Mac pourrait dépendre de leur connaissance de l’iPhone.

Il suffit parfois d’un changement subtil pour faire pencher la balance en faveur du Mac, qui, selon certaines estimations, ne détient toujours qu’une part à un chiffre du marché des ordinateurs de bureau. Et pour ceux qui se posent la question, le nouveau MacBook Neo adopte les mêmes glyphes sur son clavier.