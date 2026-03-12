Apple change le clavier du MacBook Air M5 et l’iPhone n’y est pas pour rien
Un design plus visuel
- Le MacBook Air M5 d’Apple reste globalement identique
- Des observateurs attentifs ont repéré une petite différence au niveau du clavier qui supprime certains mots
- L’alignement avec l’iPhone et le marché mondial en serait la raison
Il s’agit d’un changement si discret et subtil qu’il peut passer inaperçu au premier regard. En réalité, la plupart des testeurs n’ont pas remarqué cette modification de design sur le nouveau Apple MacBook Air M5. Elle concerne le clavier, où plusieurs touches n’affichent désormais plus de mots, seulement des images ou des glyphes.
La manière dont cela s’est produit et les raisons exactes font l’objet de discussions, mais l’explication d’Apple paraît assez évidente.
Tout d’abord, il s’avère que les claviers de MacBook peuvent différer selon le pays d’achat. Même entre les États-Unis et le Royaume-Uni, des variations existaient. Désormais, un certain alignement s’opère.L'article continue ci-dessous
Sur le nouveau MacBook Air M5, les touches suivantes ont changé :
- Verr. Maj
- Maj
- Suppr
- Entrée
Elles sont désormais toutes représentées par des glyphes ; les mots ont disparu. Au Royaume-Uni, c’était déjà le cas sur certains MacBook Air précédents, comme le premier modèle équipé d’Apple Silicon, le M1, même si cela ne semblait pas toujours systématique.
Pour être clair, sur le MacBook Air précédent, certaines touches combinaient mots et symboles, alors que sur ce nouveau modèle, seuls les glyphes subsistent.
D’un point de vue esthétique, l’ensemble paraît plus épuré et cela ne devrait pas prêter à confusion, en particulier pour celles et ceux qui tapent sans regarder le clavier.
L’héritage des glyphes
Si la frappe s’effectue en regardant les touches, cette évolution ne devrait pas poser de difficulté non plus. Ces glyphes paraîtront familiers. Apple les a tous repris du clavier virtuel d’iOS.
La touche Supprimer sur le clavier d’un iPhone présente le même symbole. Un double appui sur la touche des majuscules permet également de reconnaître immédiatement l’icône du verrouillage des majuscules sur le nouveau MacBook Air.
Il en va de même pour les touches Entrée et Maj.
Il ne s’agit pas d’un changement majeur ni d’un élément susceptible d’influencer une décision d’achat, mais il est intéressant d’observer comment les usages et les choix de design se diffusent à travers l’écosystème Apple et à l’échelle mondiale.
Apple et ses utilisateurs accordent une grande importance à l’utilité et à la cohérence. Ces modifications devraient apporter une dose supplémentaire de ces deux qualités.
Rendre le Mac plus familier
La cohérence présente un autre avantage, susceptible de servir les ambitions futures d’Apple sur le marché : elle facilite la transition vers le Mac depuis d’autres plateformes, en particulier pour les personnes déjà utilisatrices d’un iPhone.
Une statistique ancienne avançait que 70 % des utilisateurs de Windows possédaient un iPhone, ce qui suggère l’existence d’un marché encore important et potentiellement accessible, dont la familiarité avec le Mac pourrait dépendre de leur connaissance de l’iPhone.
Il suffit parfois d’un changement subtil pour faire pencher la balance en faveur du Mac, qui, selon certaines estimations, ne détient toujours qu’une part à un chiffre du marché des ordinateurs de bureau. Et pour ceux qui se posent la question, le nouveau MacBook Neo adopte les mêmes glyphes sur son clavier.
A 38-year industry veteran and award-winning journalist, Lance has covered technology since PCs were the size of suitcases and “on line” meant “waiting.” He’s a former Lifewire Editor-in-Chief, Mashable Editor-in-Chief, and, before that, Editor in Chief of PCMag.com and Senior Vice President of Content for Ziff Davis, Inc. He also wrote a popular, weekly tech column for Medium called The Upgrade.
Lance Ulanoff makes frequent appearances on national, international, and local news programs including Live with Kelly and Mark, the Today Show, Good Morning America, CNBC, CNN, and the BBC.