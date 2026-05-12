Liquid Glass aurait tellement agacé qu’Apple préparerait une refonte dans macOS 27

Apple va ajuster Liquid Glass dans macOS 27, selon un nouveau rapport

Ces changements visent à corriger les critiques les plus importantes adressées au design

Mais ils resteront limités et ne modifieront pas profondément Liquid Glass

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la refonte Liquid Glass d’Apple divise. Et c’est encore plus vrai dans macOS 26. Pourtant, même si Apple semble bien décidée à maintenir son interface vitrée, l’entreprise serait prête à faire quelques concessions pour améliorer la finition et la cohérence de son système d’exploitation.

C’est ce qu’affirme Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, dans sa dernière newsletter Power On. Selon lui, plusieurs éléments de macOS, en particulier ceux qui intègrent des barres latérales ou de fortes concentrations de texte, souffrent des textures Liquid Glass, qui « réduisent la clarté du texte ou créent de la confusion dans l’interface ». Apple chercherait justement à corriger ce problème dans macOS 27, qui sera dévoilé lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) de l’entreprise, le 8 juin.

Cette « légère refonte » apporterait des corrections aux « ombres et aux bizarreries liées à la transparence », affirme Gurman. Cela pourrait répondre à certaines des critiques les plus pressantes autour de Liquid Glass dans macOS 26, où les surfaces et textures vitrées rendent souvent les textes flous et difficiles à lire.

Gurman insiste toutefois sur un point : « Liquid Glass lui-même ne va pas disparaître ». Il serait simplement « affiné ». « L’objectif tient davantage à un effort de nettoyage et de raffinement, en phase avec la volonté plus large de l’entreprise de peaufiner ses logiciels cette année », explique-t-il, en ajoutant que des changements de même ampleur seraient aussi prévus pour iOS 27 et iPadOS 27.

Une implémentation « pas totalement aboutie »

(Image credit: Apple / Future)

Fait intéressant, Gurman relaie une sorte de demi-aveu venant de ses sources chez Apple, selon lequel l’entreprise ne serait pas entièrement satisfaite de Liquid Glass. À propos des prochains changements apportés au design, Gurman explique qu’ils sont « censés donner à Liquid Glass l’apparence que l’équipe design d’Apple voulait lui donner dès le départ. Les systèmes d’exploitation de l’an dernier ne souffraient pas nécessairement de problèmes de design, selon ce qui lui a été indiqué, mais plutôt d’une implémentation pas totalement aboutie par l’équipe d’ingénierie logicielle d’Apple ».

Le fait que même certains employés d’Apple se montrent assez réservés sur Liquid Glass en dit long. Cette refonte visuelle a été vivement critiquée en ligne, avec des attaques nombreuses et répétées sur ses choix esthétiques et son impact sur la lisibilité. Mais faute de prise de parole officielle d’Apple, il fallait jusqu’ici deviner ce que l’entreprise pensait réellement de sa création.

Même si Gurman laisse entendre qu’Apple n’est pas totalement satisfaite de Liquid Glass, le périmètre limité des changements supposés suggère que l’entreprise estime toujours avancer dans la bonne direction. Cette approche correspond aussi aux objectifs de refonte des versions logicielles « 27 » d’Apple, qui devraient, selon les rumeurs, se concentrer bien davantage sur des ajustements et des raffinements que sur de vastes changements ou de nouvelles fonctionnalités majeures.

Outre les corrections apportées à Liquid Glass et l’amélioration générale des performances, Apple devrait aussi intégrer à son système d’intelligence artificielle Apple Intelligence des fonctionnalités Siri longtemps repoussées. Si l’entreprise y parvient, tout en rendant Liquid Glass un peu plus agréable à regarder, elle aura déjà commencé à corriger deux des plus gros problèmes logiciels qui l’ont touchée ces dernières années.