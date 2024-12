Grok sort son application – et elle pourrait ne pas être très fiable

Il existe désormais une application mobile pour Grok, lancée par xAI sur iOS. Cette application autonome représente une étape importante pour dépasser les limites imposées par X (anciennement Twitter). Bien qu’elle soit encore en phase de test bêta en Australie et dans quelques autres régions, Grok est clairement prêt à rivaliser avec des applications de chatbot d’IA comme ChatGPT, Google Gemini ou Claude d’Anthropic.

L’application mobile reprend les principales fonctionnalités de Grok et utilise le même modèle d’IA Grok-2. Elle est capable de réécrire et de résumer des textes, de répondre à des questions, et de créer des images à partir de commandes textuelles. Elle peut également accéder à des données en temps réel sur le web et sur X. Jusqu’à récemment, Grok était exclusivement réservé aux abonnés payants de X. Cependant, en novembre, xAI a commencé à tester une version gratuite du chatbot, la rendant accessible à tous les utilisateurs depuis le début du mois. La société travaille également sur un site dédié, Grok.com, qui devrait permettre une disponibilité encore plus large du chatbot.

Grok en images

L’une des fonctionnalités phares de Grok est sa capacité à générer des images. Selon xAI, Grok excelle dans le « rendu photoréaliste » et, contrairement à certains concurrents, il n’impose pas de restrictions strictes sur ce qu’il est possible de créer. Grok peut également analyser les images téléchargées par les utilisateurs. Par exemple, il suffit de pointer l’appareil photo d’un smartphone vers une plante pour obtenir instantanément des informations sur son espèce ou son état de santé.

L’utilisation du générateur d’images soulève des questions intéressantes, notamment parce que le créateur d’images Flux AI, utilisé par le chatbot sur X, adopte une approche relativement souple en matière de droits d’auteur et de marques. Cela a conduit à des problèmes, notamment pour des utilisateurs créant des images de personnages protégés, comme Mario, ce qui a entraîné des actions en justice de la part de Nintendo. À la place, l’application Grok pourrait utiliser Aurora, un modèle d’image qu’xAI a brièvement présenté avant de le retirer.