Google dévoile 5 nouvelles fonctionnalités Gemini pour Android, une excellente nouvelle pour les passionnés de smartphones pliables

Le Samsung Galaxy Unpacked a révélé une multitude de nouveaux produits et fonctionnalités, et l’intelligence artificielle n’a pas été oubliée. De nombreuses annonces concernent Google et sa famille de modèles Gemini, avec une série de nouveautés à venir sur les appareils Android via Android 16 et Wear OS 6. Voici celles qui méritent le plus l’attention.

Gemini Live devient bien plus utile sur les smartphones pliables

Gemini Live permet de garder l’assistant IA de Google à portée de main de manière continue. Plutôt que de poser une question ponctuelle, il devient possible de le solliciter en suivant un tutoriel de cuisine, en réparant un vélo ou pendant une séance de yoga. À partir du Galaxy Z Flip7, Gemini Live sera accessible directement depuis l’écran externe : nul besoin d’ouvrir le téléphone pour interagir avec l’IA.

Il sera également possible de l’associer au mode Flex avec une intégration complète de l’appareil photo. Par exemple, l’appareil pourra être partiellement ouvert, un simple appui sur l’icône caméra suffira, et Gemini pourra observer la scène pour offrir une aide mains libres. L’IA sera ainsi capable de voir ce qui se passe, que ce soit un projet de bricolage ou une tenue du jour, et de proposer un retour immédiat sans avoir à déplier complètement l’écran.

Circle to Search profite d’un important renfort de Gemini

Circle to Search permet de faire une recherche Google à partir de ce qui est encerclé sur l’écran, comme une image ou une phrase dans un message. Cette fonctionnalité devient bien plus puissante grâce au mode IA.

Désormais, en entourant un mot, une image ou une expression, Gemini ne se contente plus de lancer une recherche Google classique : il enclenche le mode IA, engageant une conversation continue. Il devient possible de poser des questions complémentaires et d’explorer des idées associées, sans quitter l’application en cours ni ouvrir d’autres onglets.

Quand Circle to Search s’invite dans le jeu vidéo

Ce n’est pas la seule amélioration majeure pour Circle to Search. Cette fonction s’ouvre aussi aux joueurs sur mobile, qui pourront l’utiliser comme un outil d’aide contextuelle. En encerclant un objet, un ennemi ou une énigme sur l’écran pendant une partie, Gemini pourra l’identifier et fournir des conseils adaptés, avec des suggestions chronologiques selon la progression dans le jeu. Il s’agit en quelque sorte d’un guide interactif intégré, sans avoir besoin de quitter sa partie.

Gemini Live commence à dialoguer avec les applis

Jusqu’à présent, l’intégration de Gemini se limitait essentiellement aux services et applications Google. Désormais, Gemini Live commence à s’inviter dans les applications natives de l’appareil, en commençant par Calendrier, Notes et Rappels de Samsung. Il devient alors possible de demander un résumé de la journée, d’ajouter un rappel pour une réunion ou d’organiser des notes sur les achats à faire, sans même ouvrir ces applications. D’autres apps devraient bientôt s’ouvrir à Gemini Live, dans l’objectif de transformer l’IA en véritable assistant de gestion du quotidien.

Gemini débarque enfin sur les montres connectées

Google Assistant n’a jamais vraiment trouvé sa place sur les montres connectées, mais Gemini devrait s’y sentir parfaitement à l’aise. Il arrivera d’abord sur la Galaxy Watch8 et sous Wear OS 6, avant d’être étendu à d’autres modèles. À la clé : de meilleures notifications, une assistance vocale en temps réel et des réponses plus contextuelles. L’interface promet également d’être plus fluide et naturelle, pour que l’IA ne donne plus l’impression d’être simplement ajoutée en complément.