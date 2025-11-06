Apple prépare un MacBook si bon marché que ça fait peur à Intel

Le MacBook Air de 2019 est-il encore un bon plan face aux tarifs toujours plus élevés des MacBook Pro ?

Apple préparerait un ordinateur portable abordable, selon un nouveau rapport

L’appareil fonctionnerait avec une puce d’iPhone et un écran plus petit

Il pourrait être proposé autour de 600 euros, devenant ainsi le Mac le plus accessible de la marque

Les meilleurs MacBook d’Apple sont réputés pour leurs tarifs élevés : difficile d’en trouver un en dessous de 1 000 euros, ce qui s’explique par la qualité globale de ces machines. Cette stratégie a longtemps été une constante chez Apple, mais un nouveau rapport laisse entendre qu’un virage est en cours avec un futur modèle bon marché, conçu pour rivaliser avec les meilleurs ordinateurs portables d’entrée de gamme.

Dans un article récemment publié, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg indique que ce MacBook low-cost pourrait arriver dès « la première moitié de l’année prochaine ». Une sortie qui coïnciderait avec la nouvelle gamme d’ordinateurs Apple équipés de puces M5.

Mais il ne faut pas s’attendre à voir cette puce M5 dans le futur modèle abordable. Toujours selon Gurman, l’ordinateur serait « basé sur un processeur d’iPhone ».

Le modèle exact n’est pas encore connu, mais les tests internes menés par Apple montreraient que cette puce pour smartphone dépasse déjà les performances de la puce M1, qui équipait encore certains Mac il y a quelques années.

Un argument de poids pour rassurer les utilisateurs que l’intégration d’une puce d’iPhone ne compromettrait pas l’expérience.

Mesures de réduction des coûts

(Image credit: Future)

Autre élément de réduction des coûts évoqué : l’écran. Gurman affirme qu’Apple opterait pour un écran LCD « d’entrée de gamme ».

Il s’agirait du plus petit écran actuellement proposé sur un Mac, légèrement en dessous des 13,6 pouces du MacBook Air. Gurman mentionne également un « design totalement inédit » pour cet appareil, sans donner davantage de précisions sur son apparence.

Les puces mobiles d’Apple affichent chaque année des performances impressionnantes, souvent très au-dessus de celles des puces Android, mais elles ne rivalisent pas encore avec les processeurs conçus pour Mac. Il ne faudrait donc pas s’attendre à ce que ce MacBook bon marché exécute des tâches complexes ou les meilleurs jeux Mac à plein régime. Mais tel n’est pas l’objectif. D’après Gurman, cet ordinateur vise avant tout à séduire les utilisateurs de Chromebook et d’ordinateurs Windows premier prix.

Enfin, selon les dernières rumeurs, cet ordinateur pourrait être proposé autour de 600 euros – un prix déjà évoqué précédemment. Gurman prend l’exemple d’un iPad accompagné du clavier Magic Keyboard Folio, vendu aux alentours de 600 dollars. Il ajoute que « ce nouveau Mac se positionnerait dans une fourchette similaire, tout en offrant une meilleure autonomie, la souplesse de macOS et un clavier intégré ».

Malgré ces ajustements, il ne faudrait pas s’attendre à ce qu’Apple renonce à l’exigence de qualité qui a fait la réputation de sa gamme MacBook. L’utilisation d’un écran plus petit et d’une puce mobile pourrait permettre à la marque de conserver un châssis en métal, garantissant la sensation haut de gamme que l’on associe aux Mac. Si Apple parvient à proposer cette qualité à un tarif réduit, ce nouvel appareil pourrait bien devenir un modèle phare en 2026.