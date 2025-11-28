Vente céleste : l’appareil photo du pape François décroche 6,5 millions d'euros

Leica a vendu aux enchères un appareil photo rare ayant appartenu au défunt pape François

L’édition spéciale Leica M-A « Pape François » a permis de récolter 6,5 millions d’euros pour une œuvre caritative

L’appareil photo et l’objectif Noctilux-M 50 mm f/1.2 présentent des caractéristiques exclusives

Leica n’en est pas à sa première édition limitée, mais même pour la marque allemande, cette version personnalisée de la M-A offerte au pape François sort du lot. Ce coffret exceptionnel vient d’être adjugé 6,5 millions d’euros aux enchères au profit d’une œuvre caritative.

Offert en 2024 au pape défunt, le coffret Leica comprenait un boîtier M-A spécial « Pape François » et un objectif Noctilux-M 1:1.2 50 mm ASPH. L’estimation initiale ne dépassait pas 60 000 à 70 000 euros. Pourtant, ce modèle unique, accompagné de nombreux détails inédits et d’un coffret de présentation sur mesure, a été vendu environ cent fois plus cher lors des enchères Leica Photographica organisées cette semaine. L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association caritative personnelle du souverain pontife.

Le Leica M-A est un appareil photo argentique 35 mm entièrement mécanique, prisé des puristes pour sa sobriété. Que propose donc cette édition spéciale en plus ? Un numéro de série unique (5 000 000), réservé par Leica aux personnalités d’exception et particulièrement recherché par les collectionneurs. Le boîtier se distingue aussi par un habillage blanc exclusif, ainsi qu’un fond et des volets arrière peints en blanc.

Image 1 of 2 Le Leica M-A est un appareil photo argentique 35 mm entièrement mécanique qui offre très peu de fonctionnalités modernes. Cette version spéciale blanche a été offerte au défunt pape François en 2024. (Image credit: Leica) (Image credit: Leica)

D’autres détails rendent cette édition encore plus unique, notamment des gravures spéciales (visibles dans la galerie ci-dessous). Le cache flash arbore les Clés de saint Pierre, tandis que l’arrière de la platine supérieure est gravé de la devise du pape François, « Miserando atque eligendo », qui signifie « choisi avec miséricorde ».

Le bouchon de boîtier et le bouchon d’objectif portent quant à eux les armoiries officielles de l’État de la Cité du Vatican. Une rareté inédite pour ce type d’accessoire.

Image 1 of 3 L'une des touches uniques est le symbole des clés de Saint-Pierre sur le cache du flash. (Image credit: Leica) (Image credit: Leica) (Image credit: Leica)

L’objectif lui aussi se distingue par une personnalisation poussée : le Noctilux-M, vendu en général autour de 8 900 euros, bénéficie ici d’une finition chromée, avec des gravures remplies de peinture dorée et blanche.

Un coffret de présentation blanc, orné lui aussi des armoiries du Vatican, vient compléter cet ensemble qui ne correspond certes pas à l’image que l’on se fait habituellement du pape François – et il reste d’ailleurs inconnu s’il l’a réellement utilisé. En revanche, au vu de son engagement caritatif, nul doute qu’il aurait approuvé les 6,5 millions d’euros récoltés.

Les records de Leica

Image 1 of 2 (Image credit: Leica / Christoph Welkowitz) (Image credit: Leica)

L’édition M-A « Pape François » ne détient pas le record absolu du Leica le plus cher vendu aux enchères. Celui-ci remonte à 2022, lorsqu’un modèle de la série 0 utilisé par Oskar Barnack, inventeur des appareils Leica, a été adjugé à 14,4 millions d’euros. Plus tôt cette année, un autre Leica 0-series s’est vendu 7 millions d’euros.

En revanche, cette vente constitue le montant le plus élevé jamais atteint par un Leica lors d’une enchère caritative. Alexander Sedlak, directeur général de Leica Camera Classics et de la Leitz Photographica Auction, a déclaré qu’il s’agissait « certainement de l’une des batailles d’enchères les plus passionnantes de l’histoire de notre maison – à la hauteur de cet objet exceptionnel. »

Ce coffret n’était pas le seul objet prestigieux mis en vente cette semaine. Un autre Leica M3, bien qu’il ne soit que le modèle de secours offert en 1958 par Theodor Heuss (premier président de la République fédérale d’Allemagne) à la reine Élisabeth II, a atteint les 156 000 euros.

Ce modèle, gravé des initiales « E II R » sur sa platine supérieure, témoigne de l’attrait irrésistible qu’exerce Leica sur les collectionneurs, fascinés par son histoire, son design intemporel et l’aura de ses éditions limitées.