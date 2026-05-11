Sony et Canon dégainent deux nouveaux appareils le même jour, mais l’un d’eux intrigue déjà bien plus que l’autre

Sony annonce avec un teaser un nouvel appareil photo « R » pour la semaine prochaine

Aucun détail confirmé, mais il devrait probablement appartenir à la gamme haute définition « A7R »

Il pourrait devenir l’appareil photo plein format le plus défini à ce jour

La semaine prochaine s’annonce importante pour les amateurs de photo. Après une période assez calme en sorties majeures en 2026, un deuxième grand constructeur vient à son tour de publier un teaser. Canon a ouvert le bal en annonçant un tout nouvel appareil photo, dont la présentation complète est prévue le 13 mai. D’après les indices du teaser, il pourrait s’agir d’un modèle plein format pensé pour le vlogging. Et désormais, c’est au tour de Sony.

Sur sa chaîne YouTube, Sony a publié une courte vidéo de 40 secondes annonçant l’arrivée d’un nouvel appareil photo. La séquence ne montre aucune image, seulement une ligne de texte : « Ready for the next R », accompagnée de la date et de l’heure de l’annonce. Et cette date ? Sans grande surprise : le 13 mai, le même jour que Canon. L’annonce aura lieu précisément à 15 h 30, heure de Paris.

Alors, de quoi s’agit-il ? Pour les personnes qui ne connaissent pas la gamme, le « R » renvoie à la lignée Alpha 7R de Sony, sa série d’appareils hybrides plein format axés sur la très haute résolution. Cette nomenclature a aussi été utilisée pour l’A7C R, plus adapté au voyage. Les A7 sont des modèles polyvalents, les A7S misent sur la sensibilité en basse lumière, les A1 représentent le haut de gamme professionnel, tandis que les A9 ciblent la vitesse et la photo sportive. En revanche, quand on achète un A7R, c’est avant tout pour les pixels. Beaucoup de pixels.

Special event announcement on May 13th, 2026 | Sony - YouTube Watch On

Le modèle le plus récent de la série est le Sony A7R V, lancé à l’origine en 2022. Il fait toujours partie de notre sélection des meilleurs appareils photo plein format. Doté d’un capteur CMOS plein format de 61 Mpx, il était, et reste encore, l’appareil plein format le plus défini du marché. Un titre qu’il partage toutefois avec quelques autres modèles de la gamme Sony, notamment le Sony A7C R, plus facile à transporter, et le modèle précédent de la série principale, le Sony A7R IV, sorti en 2019.

C’est précisément ce dernier point qui laisse penser que Sony prépare peut-être quelque chose de spécial ici. Et c’est aussi ce qui rend ce nouvel appareil Sony bien plus intéressant à suivre que la proposition de Canon. Ce capteur de 61 Mpx est utilisé depuis 2019, soit depuis sept ans. Si Sony lance un nouvel appareil dans la série A7R, il paraît logique d’attendre quelque chose de nouveau. Reste à savoir quoi.

Le Sony A7R V est un véritable monstre en matière de résolution – et il semblerait qu'un successeur soit en vue. (Image credit: Future)

Pourquoi il pourrait s’agir de l’appareil photo plein format le plus défini à ce jour

Une question se pose naturellement : si Sony détient déjà le titre de l’appareil photo plein format le plus défini, pourquoi aller encore plus loin ? Mais le marché a beaucoup changé depuis 2019. Les hybrides moyen format, comme le Fujifilm GFX 100S II et le Hasselblad X2D II 100C, ont rendu les capteurs de 100 Mpx accessibles aux mêmes photographes qui s’intéressent aux A7R. Les prix ne sont plus si éloignés, et les performances de ces appareils ont suffisamment progressé pour casser l’image du moyen format lourd et peu pratique. Ils ne photographient pas et ne font pas la mise au point aussi vite ni aussi sûrement que les modèles plein format, mais l’écart s’est réduit.

D’autres avancées venues d’ailleurs méritent aussi l’attention. Le Canon EOS R5 Mark II plein format affiche une définition native de 45 Mpx. Sur le papier, il reste donc derrière les 61 Mpx de Sony. Pourtant, l’EOS R5 Mark II utilise une technologie intelligente d’upscaling directement intégrée à l’appareil pour améliorer la qualité d’une image jusqu’à 4x, avec des fichiers pouvant atteindre 180 Mpx. Les résultats sont très impressionnants, et pour obtenir la définition maximale destinée à de très grands tirages, le choix paraît assez clair.

C’est pourquoi, de ce point de vue, il semble difficile d’imaginer Sony se contenter de reprendre le même capteur de 61 Mpx dans un boîtier rafraîchi tout en continuant à le présenter comme l’appareil plein format le plus défini. Les choses ont trop changé. Le nouvel A7R VI, si c’est bien lui qui arrive, devra faire mieux pour vraiment marquer les esprits. Sony va-t-il augmenter le nombre de pixels de son capteur plein format ? Va-t-il s’inspirer de l’upscaling intégré de Canon ? Ou s’apprête-t-on à découvrir quelque chose de complètement nouveau ?

Une chose est sûre : ce nouvel appareil ne sera pas bon marché. Mais il devrait être intéressant. C’est pour cette raison que l’annonce de Sony, prévue la semaine prochaine, suscite beaucoup plus de curiosité que celle de Canon. Encore un modèle plein format pour le vlogging ? Difficile de dire que cela fasse vraiment frissonner.