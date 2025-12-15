Votre Apple Watch se transforme en cockpit pour drone DJI

La dernière version de l’application mobile DJI Fly ajoute la compatibilité avec l’Apple Watch

Malgré la menace grandissante d’une interdiction totale aux États-Unis, DJI continue discrètement de travailler sur de nouveaux modèles de drones, tout en améliorant les performances et les fonctionnalités de ceux déjà commercialisés.

La preuve la plus récente de cette stratégie tient en une mise à jour prometteuse de l’application DJI Fly, qui permet désormais de surveiller et de contrôler certains modèles via une Apple Watch.

Les modèles concernés sont de petits drones selfie accessibles : le DJI Neo, le DJI Neo 2 et le DJI Flip. Tous ont été conçus pour un pilotage sans manette, directement depuis un smartphone, et l’ajout d’un contrôle via montre connectée s’inscrit donc dans une évolution cohérente.

Le DJI Flip est l'un des trois petits drones légers pour débutants qui peuvent désormais être contrôlés à l'aide d'une Apple Watch. (Image credit: DJI)

Cette mise à jour, estampillée version 1.19.4, permet d’appairer la montre et le drone en Wi-Fi, afin de visualiser le flux vidéo en direct, surveiller le niveau de batterie, et transmettre des commandes vocales pour différentes manœuvres.

En revanche, le contrôle manuel via l’écran tactile de la montre semble exclu pour l’instant — sans doute à juste titre, compte tenu de la petite taille de l’écran et du fait qu’une seule main serait disponible pendant l’utilisation.

Selon les notes officielles, une Apple Watch Series 8 ou plus récente est nécessaire. Toutefois, certains utilisateurs de modèles antérieurs, comme une Series 7, affirment avoir réussi à l’utiliser, à en croire un témoignage publié sur Reddit.

Les trois drones mentionnés semblent parfaitement adaptés à ce type de commande. Contrairement aux modèles plus imposants de la marque, qui nécessitent un pilotage manuel précis avec deux joysticks pour voler loin et haut, les Neo et Flip sont conçus pour des vols courts et autonomes. Ils décollent de la paume, s’éloignent légèrement, capturent une image, puis reviennent se poser dans la main.

Encore plus d’innovations DJI à venir ?

Le DJI Avata 360 dont on parle pourrait être basé sur le DJI Avata 2. (Image credit: DJI)

DJI réserve de nombreuses nouveautés à celles et ceux qui résident hors des États-Unis. Si l’interdiction imminente devait mettre un terme durable aux lancements dans ce pays, le constructeur semble néanmoins prêt à poursuivre un rythme régulier de sorties dans les autres marchés.

Deux produits longtemps évoqués suscitent une attente particulière : le DJI Avata 360, qui serait le premier drone de la marque équipé d’une caméra 360, et le DJI Osmo Pocket 4, nouvelle version de la mini-caméra stabilisée idéale pour le vlogging. D’autres annonces devraient suivre dans les semaines à venir.