Pas de pause pour DJI : les modèles Mini 5 Pro, Avata 3 et Neo 2 se dévoilent dans de nouvelles rumeurs

Le DJI Mini 5 Pro semble avoir été repéré à la FCC

Une vidéo montrerait également le DJI Avata 3 en test

Le DJI Neo 2 a lui aussi été mentionné dans une fuite

DJI s’est depuis longtemps imposé comme l’un des leaders du drone grand public, avec notamment le DJI Mavic 4 Pro lancé plus tôt ce mois-ci. Désormais, de nouvelles fuites suggèrent l’arrivée imminente de trois nouveaux modèles.

Le premier à faire parler de lui est le DJI Mini 5 Pro, successeur du DJI Mini 4 Pro lancé en septembre 2023. D’après les informations de @MauroTandoi et de Notebookcheck, ce nouveau drone vient d’être enregistré auprès de la Federal Communications Commission (FCC) aux États-Unis — une étape obligatoire pour toute commercialisation d’appareils électroniques sur le sol américain.

L’appareil de moins de 250 grammes devrait embarquer une batterie plus grande que celle du modèle précédent, tout en proposant une recharge plus rapide. À ce stade, l’enregistrement n’apporte pas davantage de détails sur les améliorations prévues.

Certains observateurs tablaient sur un lancement en septembre — possiblement en parallèle d’une nouvelle version de la caméra DJI Osmo Action 5 Pro —, mais cette validation FCC laisse penser que la sortie pourrait intervenir plus tôt que prévu.

Plus de nouveaux modèles

Toujours via Notebookcheck, le leaker bien connu @Quadro_News a partagé une vidéo montrant ce qui serait le DJI Avata 3 en phase de test. Ce modèle viendrait remplacer le DJI Avata 2 lancé en avril 2024.

On s’attend à ce que cette version améliorée bénéficie d’un capteur photo plus grand, et la vidéo suggère également un nouveau design des hélices. En revanche, aucun extrait ne montre l’engin en vol.

Enfin, le DJI Neo 2 a lui aussi été mentionné — il succèderait au DJI Neo, présenté en septembre 2024. C’est le leaker @OsitaLV qui en parle, en même temps que les Avata 3 et Mini 5 Pro. De quoi attiser l’impatience.

En ce qui concerne les dates de lancement, peu d’éléments concrets ont filtré pour les DJI Avata 3 et Neo 2. Leurs prédécesseurs étant plus récents que le Mini 4 Pro, leur sortie pourrait logiquement arriver un peu plus tard dans l’année.