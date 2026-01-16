Ricoh sort une caméra 100 % noir et blanc… et 100 % hors budget

Le nouveau Ricoh GR IV Monochrome est le premier modèle de la série exclusivement dédié à la photo en noir et blanc

Affiché à 1 799,00 €, il coûte au moins 25% de plus que le Ricoh GR IV classique

Hormis sa conception pensée pour la photographie monochrome, il reste en tout point identique au modèle standard

Ricoh vient en réalité de rendre service. L’enthousiasme autour du GR IV Monochrome – premier modèle de la gamme haut de gamme conçu pour la photo en noir et blanc – laissait espérer un achat imminent. Mais son lancement officiel s’accompagne d’une hausse de prix impressionnante, et l’affaire semble s’éloigner. D’une certaine manière, cela fait des économies.

Soyons clairs : le GR IV Monochrome n’a pas encore été testé en conditions réelles, mais l’envie d’y accéder était déjà bien présente. L’intérêt pour la photo en noir et blanc, combiné à une affection particulière pour la série GR de Ricoh, suffit à susciter l’attente.

Une récente analyse du Leica Q3 Monochrom – un autre compact haut de gamme uniquement dédié au noir et blanc – a permis de mettre en lumière les avantages comme les limites d’un tel appareil. Cette expérience, couplée à une utilisation prolongée du Ricoh GR IV classique, n’a fait qu’accentuer l’attrait pour le GR IV Monochrome.

Le GR IV représente déjà une amélioration notable par rapport au GR III, notamment dans sa version « x », utilisée de manière régulière depuis plusieurs années. Certes, une hausse tarifaire accompagnait cette transition, mais le nouveau capteur 26 MP, la stabilisation sur cinq axes, l’objectif optimisé, l’autonomie améliorée et la mémoire interne élargie justifiaient l’investissement.

Malgré tout, en entendant parler de cette version monochrome avant son annonce officielle, l’impression était claire : cet appareil semblait fait pour un usage personnel, surtout pour ceux qui privilégient les clichés en noir et blanc sur leur GR IIIx.

Le GR IV Monochrome est équipé d'un filtre rouge intégré qui peut être utilisé pour obtenir un contraste élevé, en particulier par temps ensoleillé. (Image credit: Ricoh)

Une légère hausse de prix était attendue, compte tenu du positionnement ultra-spécialisé de cette version monochrome du GR IV et de la probable série limitée. Un phénomène déjà observé avec le Leica Q3 Monochrom, dont le tarif dépasse celui du Q3 standard. Mais une augmentation de moins de 10% semblait plus logique… pas un bond de 25%.

À 1 799,00 €, il devient possible d’opter à la place pour un Fujifilm X100VI, ou mieux encore, un Nikon Z6 III – un vrai hybride sérieux.

La photographie noir et blanc a une saveur particulière, surtout avec un appareil Ricoh GR, et le GR IV reste un compact au rapport taille/qualité exceptionnel. Ce GR IV Monochrome devait donc naturellement s’imposer comme prochaine acquisition.

Mais en définitive, les quelques bénéfices d’un appareil optimisé pour le noir et blanc ne semblent pas compenser un tel surcoût. Et finalement, c’est le GR IV standard qui redevient l’option la plus raisonnable.