Sony repousse les limites de la macro avec un objectif G Master inédit

Le premier objectif macro pro G Master de Sony arrive 10 ans après le 90 mm F2.8 G

Il offre un grossissement maximal de 1,4x et est compatible avec les téléconvertisseurs

Il coûtera 1 600 € et sera commercialisé à partir de novembre

Sony fait un grand pas en avant dans la photographie macro avec son tout premier objectif professionnel G Master, le nouveau Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS.

Ce 100mm F2.8 Macro plein format marque une première pour la marque et devrait enthousiasmer les amateurs de macro : il offre un grossissement maximal de 1,4x, qui peut être porté à 2,8x avec un téléconvertisseur 2x.

Un objectif macro digne de ce nom doit offrir un grossissement d’au moins 1x — soit une taille réelle — ce que permet déjà le 90mm F2.8 macro lancé il y a dix ans. Mais ce nouveau 100mm F2.8 permet de s’approcher encore davantage des moindres détails.

Et comme tout objectif G Master, le 100mm F2.8 Macro promet une qualité optique irréprochable du centre jusqu’aux bords, avec très peu de distorsion, tandis que son diaphragme à 11 lamelles semble générer un bokeh circulaire particulièrement doux, si l’on en croit les exemples d’images publiées.

L’objectif intègre une stabilisation optique spécifiquement optimisée pour la macrophotographie, un ensemble complet de commandes externes, ainsi qu’une conception robuste et résistante aux intempéries.

Au-delà des caractéristiques mises en avant, ce sont les fonctions d’autofocus et de mise au point manuelle qui retiennent l’attention des photographes macro aguerris. Pas moins de trois commandes externes dédiées à la mise au point sont présentes sur l’objectif, facilitant le passage entre les modes et la recherche d’une netteté précise.

L’autofocus se montre réactif — jusqu’à 1,9x plus rapide que celui du 90mm F2.8 Macro de Sony — et suffisamment rapide pour prendre en charge des prises de vue à 120 i/s ainsi que l’enregistrement vidéo au ralenti.

Un limiteur de plage de mise au point permet de cibler soit les sujets proches, soit l’infini, soit toute la plage, ce qui évite des va-et-vient inutiles. De plus, la fonction Full-time DMF de Sony permet de basculer sans à-coups entre autofocus et mise au point manuelle.

En poussant la bague de mise au point vers l’avant, on accède à un contrôle manuel complet avec indication des distances de mise au point et butées mécaniques aux positions minimale et infinie. En clair, il s’agit d’un objectif macro conçu avec soin.

Partagée par Sony, cette photo a été prise avec le nouvel objectif à son ouverture maximale de f/2,8, à l'aide d'un Sony A7R V. (Image credit: Sony)

Le Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS est proposé au prix de 1 600 €, avec un lancement prévu en novembre.

Aussi impressionnant soit-il, ce nouvel objectif macro de Sony ne constitue pas l’unique option pour les utilisateurs Sony, ni même une première dans son genre. À titre d’exemple, Canon a lancé en 2021 un objectif macro avec un grossissement de 1,4x, noté 4,5 étoiles dans le test détaillé de son 100mm F2.8.

OM System va même plus loin avec le 90mm F3.5 Macro IS Pro, noté cinq étoiles, qui propose une focale équivalente à 180 mm et un grossissement de 4x. Cela dit, ces modèles appartiennent à d’autres écosystèmes ; il reste donc pertinent d’évaluer les alternatives spécifiques à Sony.

La magie des macros

Le véritable atout réside sans doute dans ce grossissement de 1,4x, supérieur à la taille réelle. Pour situer, un objet mesurant à peine 24 mm occupe toute la largeur de l’image à la distance minimale de mise au point de 0,26 m. En ajoutant un téléconvertisseur 2x, des objets de seulement 12 mm remplissent le cadre à 0,29 m.

Il convient toutefois de noter que d’autres objectifs macro compatibles avec la monture E de Sony, produits par des marques tierces comme Laowa, offrent un grossissement encore supérieur. Le Laowa 100mm f/2.8 2x Ultra Macro APO, par exemple, propose un grossissement 2x pour un tarif d’environ 499 $ / 569 £. Il existe aussi une version 90mm F2.8, mais sur les boîtiers Sony, la mise au point et le diaphragme sont entièrement manuels, ce qui complique la prise en main sur le terrain.

Avec ce nouvel objectif Sony, les utilisateurs bénéficient d’une qualité G Master et d’une ergonomie haut de gamme.

Cette année, plusieurs objectifs professionnels de Sony ont impressionné, comme le FE 50-150mm F2 GM. Aucun doute que le Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS suivra la même voie, avec la promesse de révéler toute la richesse du monde microscopique.

La macrophotographie reste un domaine où les smartphones n’arrivent toujours pas à rivaliser avec les appareils photo équipés d’objectifs dédiés. Et Sony vient tout juste de franchir un nouveau cap dans cette discipline.

(Image credit: Sony)