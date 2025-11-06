La nouvelle Osmo Action 6 arrive… et elle va faire très mal à GoPro

DJI a confirmé la date de son prochain événement : ce sera le 18 novembre

Tout laisse penser que la DJI Osmo Action 6 y sera dévoilée pour la première fois

Des informations sur les prix de cette caméra d’action ont également fuité

Les choses s’accélèrent autour de la DJI Osmo Action 6. Le constructeur a publié un teaser annonçant officiellement la date de sortie de la remplaçante très attendue de la DJI Osmo Action 5 Pro. Parallèlement, des fuites révèlent les prix à l’international de cette nouvelle caméra.

Le teaser affiche la phrase « square up, nail the move », une formule assez vague. Elle pourrait néanmoins faire allusion à un capteur au format carré – un format qui, selon les rumeurs précédentes, serait de 1/1,1 pouce, possiblement le même que celui de l’Osmo 360.

Le lancement est quant à lui confirmé : rendez-vous mardi 18 novembre à 13h (heure de Paris). Tous les détails seront alors dévoilés en direct.

L’image teaser met en avant la caméra principale de la DJI Osmo Action 6. L’animation laisse entrevoir une ouverture variable, une première pour une caméra d’action. Ce point avait d’ailleurs déjà été évoqué dans les fuites antérieures.

Fuites mondiales sur les prix

Du côté des fuites non officielles, Dealabs (via Notebookcheck) avance un prix de départ de 379 € en Europe. Le pack Adventure Combo, plus complet, serait proposé à 479 € – une légère hausse par rapport à l’équivalent du modèle 2024.

Aucun tarif australien n’est mentionné, mais la DJI Osmo Action Pro 5 était commercialisée à 599 AU$ pour le pack standard et 769 AU$ pour le Combo Aventure. Des tarifs similaires, voire un peu supérieurs, sont donc à prévoir pour cette nouvelle version.

Tous les signes pointent vers une mise à jour significative. La DJI Osmo Action 6 pourrait bien s’imposer rapidement comme l’une des meilleures caméras d’action du moment. La confirmation officielle est attendue dans les prochaines semaines, même si une possible interdiction de DJI aux États-Unis continue de faire parler.