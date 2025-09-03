DJI prêt à défier Insta360 avec sa nouvelle mini caméra d’action modulaire

Le DJI Action 2 ci-dessus pourrait-il être amélioré avec un nouveau DJI Osmo Nano ?

Des documents ayant fuité révèlent le premier aperçu concret du très attendu DJI Osmo Nano

La mini caméra d’action modulaire semble vouloir rivaliser avec l’Insta360 Go 3S

Deux versions sont prévues : 64 Go et 128 Go, avec un tarif similaire à celui de la Go 3S

Tout indique que DJI s’apprête à défier une nouvelle fois Insta360, avec des rumeurs annonçant l’arrivée d’un Osmo Nano, peu de temps après l’excellent Insta360 Go Ultra.

Caméra d’action modulaire au format miniature, l’Osmo Nano s’inscrit comme une sorte de successeur de la DJI Action 2, sortie en 2021. Mais les récentes fuites montrent un design bien plus proche de celui de l’Insta360 Go 3S, plutôt que du Go Ultra.

Le spécialiste DJI Jasper Ellens a partagé sur Drone XL ce qui ressemble à une diapositive d’une présentation officielle du produit. On y distingue clairement la petite caméra en forme de pilule, ainsi que quelques caractéristiques et accessoires.

Ellens dévoile également le prix et la date de lancement, et il semblerait que l’attente ne soit pas très longue…

👉Here is our little Osmo Nano, which is set to compete with Go Ultra.✅Built-in memory 64 GB / 128 GB✅OLED touchscreen for one-handed control.✅Charges from the module to 80% in just 20 minutes.✅SD card slot✅Magnetic body for mounting anywhere#osmonano pic.twitter.com/12tvl5ZMDfAugust 28, 2025

La caméra la plus ludique jamais conçue par DJI ?

Insta360 a popularisé la série “Go”, des caméras d’action magnétiques ultra compactes pouvant être fixées dans des espaces trop exigus pour des modèles classiques comme la DJI Osmo Action 5 Pro ou la GoPro Hero 13 Black. C’est précisément sur ce créneau que vient se positionner l’Osmo Nano.

L’appareil principal, en forme de pilule, sera disponible en versions 64 Go et 128 Go. Il intégrera un système de fixation magnétique à l’arrière et sur les côtés, avec une polarité réversible pour multiplier les usages.

En plus du stockage intégré, un emplacement pour carte SD sera présent, probablement au niveau du module écran, permettant de contrôler, visionner et enregistrer des séquences, que ce soit lorsqu’il est relié au boîtier principal ou à distance via une connexion sans fil.

De nombreux accessoires semblent également prévus, notamment des fixations pour casquette ou collier pour animaux, afin d’obtenir des vues immersives à la première personne.

Une autre fuite dévoile le prix en euros : 369 € pour la version 64 Go et 399 € pour la version 128 Go – exactement dans la même gamme que la Go 3S.

Quant à la date de sortie, il faudrait retenir le 10 septembre, en parallèle de possibles annonces concernant le DJI Mini 5 Pro.

Reste à savoir si l’Osmo Nano pourra détrôner la Go 3S en tant que meilleure mini caméra d’action. Un essai complet sera nécessaire pour le déterminer. Si les promesses se confirment, il pourrait bien s’agir de la caméra la plus amusante jamais proposée par DJI.