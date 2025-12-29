DJI offre la 8K à tous les possesseurs d’Osmo Action 6

La DJI Osmo Action 6 peut désormais filmer en 8K

Cette fonctionnalité est ajoutée via une mise à jour du firmware, qui contient d'autres améliorations

La mise à jour est disponible dès maintenant via l’application DJI Mimo

La lecture du test de la DJI Osmo Action 6 permet de constater que l’appareil avait déjà impressionné : il avait obtenu quatre étoiles et demie sur cinq. Il devient pourtant encore meilleur, puisque la dernière mise à jour de son firmware permet désormais d’enregistrer des vidéos en 8K.

DJI a annoncé cette mise à jour sur Instagram (via PetaPixel), en précisant que la capture en 8K est désormais disponible à 30 images par seconde, au format 16:9. Une amélioration gratuite très appréciable pour les possesseurs de la caméra.

Cette mise à jour apporte d’autres nouveautés : elle permet désormais d’envoyer directement les vidéos vers différents services cloud, comme OneDrive, Google Drive ou un NAS personnel. Le transfert peut se faire automatiquement ou manuellement, selon les besoins.

Les utilisateurs peuvent aussi profiter de nouveaux préréglages de tonalité façon pellicule en mode Photo, de nouvelles options de personnalisation, ainsi que de quelques ajustements mineurs (par exemple, l’affichage de la grille en mode personnalisé a été amélioré).

Encore plus performante

La DJI Osmo Action 6 faisait déjà partie des meilleures caméras sportives disponibles, et ces nouvelles fonctionnalités renforcent encore ses atouts. Elle offre une excellente qualité photo et vidéo dans une large gamme de conditions lumineuses, avec une interface simple à utiliser.

La mise à jour est disponible via l’application DJI Mimo. Elle s’affichera automatiquement à l’écran de l’application lorsqu’elle sera prête (il faut surveiller la version 01.02.05.21).

Un bon rappel que les mises à jour logicielles ne se limitent pas à la correction de bugs : elles peuvent aussi apporter de vraies améliorations fonctionnelles, qui renforcent la valeur du produit lorsque l’entreprise investit le temps et les ressources nécessaires.