DJI Osmo Action 6 : premières images en pleine action

Le DJI Osmo Action 5 Pro est sur le point d'avoir un successeur

Une nouvelle image du DJI Osmo Action 6 a fuité

Le cliché montre la caméra fixée sur une moto

Un lancement officiel pourrait survenir dans les prochaines semaines

Tout laisse à penser qu’un nouvel appareil viendra bientôt bousculer le classement des meilleures caméras d’action. Le DJI Osmo Action 6 pourrait faire ses débuts dans les prochaines semaines, et une nouvelle photo du produit vient justement d’apparaître en ligne.

Comme souvent, cette fuite provient du leaker bien connu Igor Bogdanov. Mais contrairement aux précédentes, cette image montre pour la première fois le DJI Osmo Action 6 en situation réelle.

Les précédents visuels ressemblaient davantage à des rendus officiels utilisés pour les fiches produit en ligne, tandis que celui-ci semble issu d’une campagne marketing, avec l’appareil solidement attaché au guidon d’une moto.

On distingue également ce qui semble être la télécommande GPS Bluetooth du DJI Osmo Action, déjà proposée comme accessoire optionnel pour les autres modèles de la marque. L’écran affiche un temps d’enregistrement restant de 1 heure et 53 minutes en 4K à 30 images par seconde.

Des améliorations en perspective

👉We have surpassed the milestone of 10,000 followers🥂. It may seem insignificant, but it is gratifying. I extend my deepest gratitude to my subscribers.🫡#osmoaction6

Même si cette photo offre un aperçu intéressant de la caméra en pleine action, elle ne dévoile rien de fondamentalement nouveau sur le successeur du DJI Osmo Action 5 Pro – les fuites précédentes ont déjà révélé le design, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière.

En examinant de près les rendus déjà diffusés, on remarque une ouverture variable allant de f/2.0 à f/4.0, ainsi qu’un capteur d’image de 1/1,1 pouce (contre 1/1,3 pouce sur le modèle actuel).

Tout indique donc une mise à niveau importante, même si DJI n’a encore rien confirmé officiellement, ni sur les caractéristiques ni sur la date de présentation. Certaines rumeurs évoquent le lundi 10 novembre comme possible jour de lancement – affaire à suivre.

Comme toujours, ces fuites et rumeurs doivent être prises avec précaution. Cela dit, les images proviennent d’une source réputée, et il serait surprenant que le design montré ici ne corresponde pas à celui du modèle final du DJI Osmo Action 6.