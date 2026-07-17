Les AirPods réparables restent hors de portée, et une nouvelle décision de l’UE n’arrange rien

L’Union européenne travaille sur des règles de réparabilité des appareils technologiques…

… sauf que certains « appareils humides » sont désormais exemptés

Cela place les « dispositifs portés sur le corps » dans une zone très floue…

… et oui, cela concerne probablement les AirPods

Les personnes préoccupées par les déchets électroniques observent avec enthousiasme la mise en place des réglementations européennes, car certaines imposeront aux fabricants d’intégrer des batteries remplaçables ou réparables. Mais de nouvelles exceptions importantes viennent d’apparaître.

Des précisions majeures, publiées sur le site de la Commission européenne, atténuent l’impact positif attendu des appareils réparables et évolutifs. Ces exceptions signifient que les objets portables comme les montres connectées ou les trackers d’activité n’ont pas à être réparables. Il est assez ironique que ces produits soient justement ceux que l’on remplace plus facilement au lieu de les réparer.

L’Union européenne a classé ces produits dans la catégorie des « appareils humides », qui regroupe les dispositifs ne pouvant pas rester réparables pour des raisons de sécurité, notamment en lien avec l’eau. Aucune explication n’a toutefois été donnée pour justifier l’exemption des objets portés, en particulier ceux qui ne sont pas conçus pour une utilisation en milieu humide selon leur indice IP.

Même si la modification des règles ne mentionne pas explicitement les AirPods ou les écouteurs en général, la formulation indique que les écouteurs sans fil, les Apple Watch et les lunettes connectées entrent dans cette catégorie. Les lunettes connectées, pour le dire clairement, ne sont pas conçues pour une utilisation avec de l’eau, même si leur utilisateur peut se retrouver sous la pluie.

Deux éléments clés apparaissent dans les nouvelles lignes directrices concernant la classification des petits appareils exemptés des règles sur les batteries. Le premier précise que « les dispositifs portables sont des appareils électroniques portables portés sur le corps, souvent équipés de capteurs et de connectivité pour collecter et transmettre des données. Parmi ces dispositifs figurent les montres connectées, les trackers d’activité, les lunettes connectées ou d’autres appareils électroniques intégrés aux vêtements et accessoires ».

Le second concerne les indices IP liés à la résistance à l’eau et à la poussière, ainsi que la notion de sécurité. Il est indiqué que si « des éléments dans la documentation du produit, au moment de sa mise sur le marché, montrent que la possibilité de remplacer ou retirer la batterie par l’utilisateur compromettrait la sécurité de l’utilisateur ou de l’appareil », alors une exemption peut être accordée.

Les AirPods 4 avec réduction de bruit active ne devraient donc plus être concernés par l’obligation d’intégrer des batteries remplaçables, y compris pour le boîtier.

Un produit Apple par jour éloigne les déchets électroniques

(Image credit: Future)

Les déchets électroniques représentent un problème majeur. Selon les Nations unies, la quantité d’appareils électroniques jetés augmente cinq fois plus vite que la capacité de recyclage.

C’est pour cette raison que l’Union européenne a récemment renforcé ses règles pour favoriser la réparabilité des produits. Un casque défectueux peut parfois être réparé avec une simple batterie neuve, sans avoir à racheter un modèle complet.

Les utilisateurs Apple réclament depuis longtemps des batteries amovibles sur les appareils iOS, en particulier les AirPods, comme cela avait déjà été évoqué en 2024. Les AirPods sont les écouteurs les plus vendus au monde, et une partie finit en décharge lorsqu’ils cessent de fonctionner, malgré les efforts de recyclage d’Apple. La marque ne propose pas de reprise pour ces produits, mais leur dépôt en magasin pour recyclage reste gratuit.

Il est important que tous les appareils technologiques soient réparables, et encore plus lorsqu’il s’agit de produits très répandus. Certaines marques comme Bang & Olufsen appliquent depuis longtemps une approche circulaire, en rachetant et en remettant à neuf leurs propres équipements pour prolonger leur durée de vie.

La stratégie d’Apple permet de limiter l’impact environnemental en recyclant les produits retournés, mais ce n’est pas la solution optimale. La meilleure option reste l’intégration de batteries remplaçables, même si cela peut être complexe sur de petits appareils. Cette solution existe déjà, comme le montre Fairphone.

Le principe enseigné depuis longtemps reste valable : réduire, réutiliser, recycler, dans cet ordre. Réparer des écouteurs pour prolonger leur utilisation est bien plus bénéfique pour l’environnement que de les recycler. Il est donc regrettable de voir ces exemptions se multiplier.

En cas de panne, qu’il s’agisse d’écouteurs, de casques ou d’autres appareils, la réparation doit être envisagée en priorité avant de s’en débarrasser. C’est souvent moins coûteux et plus rapide que l’achat d’un produit neuf, et surtout plus respectueux de l’environnement. Si un nouvel achat s’impose, les produits reconditionnés, disponibles en ligne ou en boutique spécialisée comme Back Market, constituent une alternative pertinente.