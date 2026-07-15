Nous avons testé 28 paires d'écouteurs cette année — voici nos casques supra-auriculaires préférés

Nous sommes un peu plus de la moitié de l’année, et parmi les 28 casques que nous avons eu le plaisir de tester jusqu’ici, plusieurs modèles circum-auriculaires se démarquent, à tous les niveaux de prix. Pour qui cherche un nouveau casque, voici ceux qu’il faut regarder de près.

Du côté des modèles abordables, on retrouve le Nothing Headphone (a), qui se montre à la fois nettement meilleur et bien moins cher que ses prédécesseurs. Ont été salués son « son percutant et équilibré, une bonne réduction de bruit active » ainsi que « une application excellente et réellement utile ». Un peu plus chers mais toujours accessibles, les Marshall Milton ANC au style rétro et au confort remarquable, ainsi que les JBL Live 780NC au son clair et à l’autonomie interminable, méritent aussi l’attention.

Pour les véritables audiophiles au budget conséquent, deux modèles hors de prix ont été testés. Les Audio-Technica ATH-ADX7000 sont les seuls casques à avoir obtenu la note parfaite de cinq étoiles, grâce à « un son d’une précision et d’un engagement remarquables, avec des basses exaltantes ». Ont également impressionné les Grado Signature S750, des casques ouverts faits main, qui offrent « une scène sonore exceptionnelle et une excellente clarté », et qui sonnent « de manière incroyable » sur des enregistrements bien produits.

Faites défiler pour découvrir une liste complète des meilleurs casques circum-auriculaires de l’année jusqu’à présent — cliquez sur « Voir les détails » pour un résumé des principaux points forts et faibles de chaque modèle, ainsi qu’un lien vers le test complet. Il est aussi possible de consulter notre sélection générale des meilleurs casques circum-auriculaires pour un aperçu de nos modèles préférés de tous les temps.