JBL frappe fort avant l’été avec trois nouveaux appareils… dont une enceinte karaoké dopée à l’IA

JBL annonce ses nouveaux casques Live 780NC et 680NC

À ne pas confondre avec les Tune 780NC et Tune 680NC, dévoilés en septembre dernier

Et une enceinte karaoké portable dotée d’IA est également de la partie

Les Sony WH-1000XM6 et Bose QuietComfort Ultra Headphones (2e génération) ne sont pas les seuls meilleurs casques sans fil qui valent un investissement conséquent. JBL n’est pas forcément associé aux casques haut de gamme, mais la marque, extrêmement populaire, propose déjà quelques modèles de milieu de gamme, et deux nouveaux produits viennent s’y ajouter.

L’entreprise vient d’annoncer deux nouveaux casques — à ne pas confondre avec les deux modèles 780 et 680 présentés en septembre dernier et disponibles depuis novembre — qui constituent tous deux des évolutions de versions sorties en 2023.

Et contrairement aux Tune 780NC et 680NC dévoilés il y a six mois, ce nouveau duo « Live » affiche des tarifs légèrement supérieurs aux modèles de milieu ou d’entrée de gamme habituellement associés à la marque.

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Le premier modèle du duo est le JBL Live 680NC, un casque supra-auriculaire proposé à 99,99 €. Il dispose d’un haut-parleur de 40 mm amélioré, d’une réduction de bruit optimisée, d’une autonomie pouvant atteindre 80 heures et d’un design repensé (le tout par rapport au 670NC).

Le second est le JBL Live 780NC, un modèle circum-aural affiché à 129,99 €. Il reprend en grande partie les caractéristiques du précédent, mais en version couvrant entièrement les oreilles. Il intègre un nombre plus élevé de microphones pour une réduction de bruit plus précise, un égaliseur conçu pour fonctionner à faible volume et une fonctionnalité baptisée « Personal Sound Amplification », qui s’apparente à un test d’écoute, même si le communiqué de presse de JBL n’apporte pas de précisions supplémentaires.

En résumé, par rapport aux modèles X70NC ou à ceux préfixés Tune, la gamme Live bénéficie de petites retouches et améliorations globales. L’aspect paraît plus premium… mais le prix augmente légèrement. Ainsi va la vie : l’année des hausses tarifaires se poursuit.

Une enceinte festive au rendez-vous

(Image credit: JBL)

À ne pas oublier, un troisième cadeau se trouve sous le sapin de JBL : la PartyBox On-The-Go 2 Plus, dernière évolution de sa gamme d’enceintes portables faisant également office de machines à karaoké. Elle délivre une puissance de 100 W, avec deux tweeters et un woofer, et offre jusqu’à 15 heures d’autonomie par charge. Des informations supplémentaires concernant une sortie en France sont encore attendues.

L’argument phare de cette enceinte proposée à 419,95 dollars repose sur la technologie JBL EasySing, capable d’identifier et d’atténuer les voix dans les morceaux, afin de permettre de chanter sans être en concurrence avec l’interprète original. Elle semble également intégrer des fonctionnalités permettant d’enregistrer les performances vocales, de réduire les bruits de fond et d’ajuster la hauteur de la voix si les notes aiguës sont difficiles à tenir, ou même si la justesse laisse à désirer.

Toutes ces fonctions sont estampillées du label marketing « IA », mais à y regarder de plus près, il semble s’agir d’une intelligence artificielle de type algorithmique dédiée à des tâches spécifiques, plutôt que d’une IA autonome et surpuissante censée remplacer les emplois.

La PartyBox est livrée avec un microphone sans fil, qui semble permettre l’activation de ces fonctionnalités. JBL commercialise également ces microphones séparément : les EasySing Mics à 199,95 dollars, et les Mics Mini à 179,95 dollars. Les premiers semblent conçus pour les enceintes PartyBox, tandis que les seconds seraient compatibles avec les gammes Go, Grip, Flip, Charge et d’autres modèles JBL.