Voici les 4 nouveautés Google Maps qui vont vous scotcher au volant grâce à Gemini

Google déploie de nouvelles fonctionnalités Gemini dans Google Maps

Ces nouveautés incluent des commandes vocales plus puissantes et des itinéraires améliorés

Google Maps bénéficiera aussi d’une version spéciale de Lens, dopée à Gemini

Google commence à remplacer progressivement l’ancien Assistant Google dans la majorité de ses applications et services, au profit de Gemini – et la dernière appli en date à recevoir cette mise à jour dopée à l’IA, c’est Google Maps.

L’application de navigation bien connue s’apprête à recevoir une mise à jour en profondeur avec Gemini, et Google promet dans un nouveau billet de blog l’arrivée de quatre nouvelles fonctionnalités principalement pensées pour les automobilistes.

Certaines semblent prometteuses, d’autres pourraient être jugées distrayantes, selon le degré de tolérance à parler à son téléphone en conduisant. Par exemple, Google annonce qu’il sera possible de discuter avec Gemini dans Google Maps pour "se mettre à jour sur les résultats sportifs de la veille ou les infos du jour".

Cela dit, dans l’ensemble, ces nouveautés Gemini s’annoncent comme une avancée par rapport à l’Assistant Google dans Google Maps – voici un aperçu des principales nouveautés et de leur date d’arrivée sur Android et iOS.

1. Assistance vocale Gemini

Déploiement prévu : dans les « prochaines semaines » sur Android et iOS dans toutes les régions où Gemini est disponible, Android Auto arrivera plus tard.

Navigate more easily, just by asking - YouTube Watch On

Même si l’Assistant Google actuel intégré à Maps rend quelques services utiles, il donne surtout l’impression d’appartenir à une autre époque – notamment en raison de son incapacité à répondre à des questions complexes en plusieurs étapes.

Google affirme que la mise à jour Gemini pour Maps corrigera ce problème. Dans l’exemple présenté, l’utilisateur demande « un restaurant bon marché avec des options véganes sur l’itinéraire, à quelques kilomètres maximum ».

Après avoir reçu une suggestion, il peut enchaîner naturellement avec des questions comme « le stationnement est comment là-bas ? » ou encore « quels sont les plats les plus populaires ? ». Il est également possible de lui demander d’ajouter des événements sans rapport à l’agenda Google, si celui-ci est connecté à Gemini. Reste à voir si cela fonctionne aussi bien dans la pratique.

L’amélioration la plus concrète reste peut-être la possibilité de signaler un incident de circulation à la voix. Il est fréquent de devoir manipuler l’écran pour signaler ou confirmer un accident sur Maps – cette fonction permettrait d’éviter cela, ce qui serait un vrai plus.

Avis préliminaire : la signalisation vocale d’incidents semble utile, mais discuter recommandations locales avec Google Maps dépendra du degré de confiance accordé aux infos locales de l’appli.

2. Indications plus précises et conseils pour les manœuvres

Déploiement prévu : dès maintenant sur Android et iOS aux États-Unis, sans date pour les autres régions.

Landmarks: Get to your destination with real-world landmarks - YouTube Watch On

Une idée intéressante, sur le papier. Google reconnaît que les instructions habituelles du type "tournez à droite dans 150 mètres" sont parfois peu parlantes lorsqu’on roule à vive allure sur une voie rapide.

Pour remédier à cela, Gemini croiserait les images de Street View locales avec les données actuelles de Google Maps sur 250 millions de lieux pour intégrer des repères visuels dans les instructions.

Par exemple, il pourrait indiquer "tournez à droite après le restaurant Thai Siam", avec le lieu mis en évidence sur la carte. Une approche qui paraît utile en théorie, mais qui reste pour l’instant réservée au territoire américain – et cette dépendance à une base de données locale très précise pourrait freiner un déploiement mondial rapide.

Avis préliminaire : une amélioration prometteuse si elle tient ses promesses, mais l’arrivée dans d’autres pays reste incertaine.

3. Alertes routières en dehors de la navigation

Déploiement prévu : déjà en cours sur Android aux États-Unis, pas encore de date pour iOS ni pour d’autres régions.

No Nav-proactive Alerts: Beat traffic before you’re in it - YouTube Watch On

Cette fonctionnalité cible surtout les trajets courts du quotidien, ceux qui ne nécessitent pas forcément d’utiliser la navigation active de Google Maps.

Sur Android, Maps sera désormais capable de "notifier de manière proactive les perturbations sur la route", même sans navigation active. Utile, par exemple, pour éviter un bouchon imprévu sur le trajet habituel ou un dégât des eaux.

Il ne s’agit pas d’une révolution, mais si cela permet d’échapper à une demi-heure d’embouteillage, ce sera une fonction à ne pas négliger.

Avis préliminaire : un petit confort en plus pour les habitués de Maps, mais pour l’instant réservé à Android aux États-Unis.

4. Une version de Google Lens optimisée par Gemini intégrée à Maps

Déploiement prévu : plus tard ce mois-ci sur Android et iOS, sans date pour les autres pays.

Lens in Maps: Get the inside scoop, thanks to Lens built with Gemini - YouTube Watch On

Google ne souhaite pas seulement que Maps devienne un "copilote bien informé", comme la marque le décrit. Avec une nouvelle fonctionnalité Lens boostée à Gemini, l’application pourrait aussi aider à obtenir des recommandations une fois arrivé à destination.

En appuyant sur la nouvelle icône appareil photo dans la barre de recherche, il sera possible de pointer son téléphone (comme avec Lens) pour identifier les restaurants, cafés, boutiques ou monuments visibles autour. Pour ceux marqués par une icône de repère, il sera alors possible de dialoguer avec Maps et lui poser des questions du type : « Qu’est-ce que c’est, et pourquoi cet endroit est-il populaire ? » ou encore « Quelle est l’ambiance à l’intérieur ? »

Là encore, tout cela représente un scénario idéal – il faudra juger de l’efficacité en conditions réelles. Mais en théorie, cette alliance entre Google Maps et Gemini pourrait devenir un outil puissant pour les voyageurs ou pour obtenir rapidement des infos sur les lieux environnants. Reste à espérer un déploiement plus large hors des États-Unis.