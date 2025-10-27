Pixel 10 : Google prépare une mise à jour graphique musclée

Les téléphones Pixel 10 sont en attente de mises à jour.

Les performances graphiques du Pixel 10 ont été mises en question

Google assure que d'autres mises à jour sont prévues

Ces prochaines mises à jour pourraient inclure les derniers pilotes GPU

Des interrogations sur les performances graphiques de la série Pixel 10 circulent depuis avant même l’annonce officielle des appareils, mais Google a promis l’arrivée de nouvelles mises à jour pour le GPU (processeur graphique).

Cette promesse a été faite par un porte-parole de Google dans une déclaration à Android Authority, en réponse à une question concernant le GPU intégré aux Pixel 10 — un modèle PowerVR conçu par Imagination Technologies.

« La qualité des pilotes continue d’être améliorée à travers nos mises à jour système mensuelles et trimestrielles », indique la déclaration. « Par exemple, les correctifs de septembre et d’octobre incluaient déjà des améliorations de pilotes. D’autres mises à jour de pilotes GPU sont prévues dans les prochaines versions. »

Ces mises à jour système sont souvent appelées "Pixel Drops", et la prochaine est attendue pour décembre. Pour celles et ceux qui rencontrent actuellement des performances décevantes en jeu ou sur le plan graphique avec un Pixel 10, la situation pourrait évoluer d’ici la fin de l’année.

Problèmes de performance

Les téléphones Pixel 10, y compris le Pro XL, fonctionnent avec une puce Tensor G5. (Image credit: Philip Berne / Future)

Dans le test du Google Pixel 10, une certaine lenteur a été relevée lors de l’exécution de jeux exigeants comme Call of Duty Mobile. En revanche, aucune difficulté n’a été notée dans l’utilisation quotidienne en termes de réactivité ou de fluidité.

Ce constat a été partagé par d’autres utilisateurs du Pixel 10, et le mois dernier, il a été révélé que des pilotes obsolètes pourraient être en partie responsables. Autrement dit, le GPU n’offrirait pas les performances attendues en l’état.

Comme le souligne Android Authority, Imagination Technologies a publié en août de nouveaux pilotes pour le GPU PowerVR intégré aux Pixel 10. Ces pilotes permettent une compatibilité complète avec Android 16, ainsi qu’un support de Vulkan 1.4 — la technologie utilisée pour de nombreuses tâches de traitement graphique.

Cependant, ces pilotes ne sont pas encore disponibles sur les appareils Pixel 10. Il se pourrait que ce soient précisément ces mises à jour auxquelles Google fait référence dans sa déclaration, bien qu’aucune confirmation officielle n’ait été donnée pour l’instant. Quoi qu’il en soit, la marque semble travailler activement sur le sujet.