Android 16 est disponible, mais son grand redesign visuel pourrait arriver seulement en septembre

Android 16 est désormais disponible, avec de nouvelles fonctionnalités comme les mises à jour en direct et des outils de sécurité

De nombreuses autres fonctions d’Android 16 – y compris sa refonte visuelle – ne sont pas encore présentes, et leur arrivée est attendue pour le 3 septembre

Ce déploiement initial concerne uniquement les téléphones Pixel, les autres marques devraient proposer Android 16 plus tard dans l’année

Android 16 est arrivé plus tôt que prévu, alors que les dernières versions d’Android sortaient généralement en fin d’année, Android 15 ayant été lancé en octobre.

Ce délai réduit pour la sortie de la nouvelle version d’Android de Google pourrait expliquer l’absence de sa fonctionnalité la plus attendue.

Plus précisément, la refonte visuelle d’Android – baptisée Material 3 Expressive – que Google a récemment présentée, n’est pas encore intégrée. Elle fera partie d’Android 16 QPR1 (quarterly platform release 1), dont le déploiement sur les appareils Pixel est prévu, selon une source citée par Android Authority, pour le 3 septembre – une période qui correspond habituellement à l’arrivée des nouvelles versions numérotées d’Android.

La refonte expressive d'Android Material 3 n'est pas encore disponible. (Image credit: Google)

Le 3 septembre serait également la date d’arrivée du mode bureau d’Android 16, qui permet de connecter un téléphone à un moniteur et d’interagir avec une interface de type ordinateur, à la manière du mode DeX proposé depuis plusieurs années par Samsung.

Des mises à jour plus mineures sont également attendues à cette date, comme un écran de réglages audio mieux organisé, repéré par Android Authority dans la dernière bêta d’Android 16 QPR1.

Cela dit, cette première version d’Android 16 reste intéressante à installer. Elle introduit de nouvelles fonctions comme les mises à jour en direct, qui permettent d’afficher en temps réel sur l’écran de verrouillage des informations liées aux livraisons de repas ou aux courses Uber.

Il est aussi possible d’activer le mode de protection avancée, pour renforcer la sécurité contre les sites non fiables, les appels suspects, les applications malveillantes et d’autres menaces. Toutes les fonctions de cette protection ne sont pas inédites, mais elles peuvent désormais être activées en une seule fois.

(Image credit: Google)

Regroupement des notifications et améliorations pour l’accessibilité

Android 16 regroupe les notifications issues d’une même application pour une meilleure lisibilité. Des améliorations ont aussi été apportées aux utilisateurs d’appareils auditifs : il est désormais possible d’utiliser le micro du téléphone pour les appels (au lieu de celui de l’appareil auditif), et de régler le volume de l’aide auditive directement depuis le téléphone.

D’autres petites nouveautés font leur apparition, comme un mode reprise qui donne un accès rapide aux informations clés de l’appareil, pour accélérer le processus en cas de revente.

Toutes ces nouveautés sont en cours de déploiement sur les téléphones Pixel compatibles (à partir du Pixel 6). Pour les autres marques, il faudra patienter un peu : Google prévoit une mise à jour « plus tard dans l’année ».