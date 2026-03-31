Sora n'est plus là — mais ces trois outils vidéo basés sur l'IA sont déjà en train de le remplacer

La décision d’OpenAI de mettre Sora, son outil populaire de génération vidéo par IA, au placard sans véritable préavis a laissé de nombreuses personnes qui avaient commencé à s’y appuyer se demander vers quelle alternative se tourner.

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe de nombreux outils de génération vidéo par IA performants, comparables à Sora, voire supérieurs à ce qu’il proposait. Mais il existe aussi beaucoup d’outils qui ne sont en réalité que des gadgets conçus pour produire des clips éphémères destinés aux réseaux sociaux — Meta AI en est un bon exemple.

Il vaut mieux éviter une grande partie de l’offre actuelle. Voici donc trois recommandations prioritaires pour les utilisateurs de Sora laissés sans solution et réellement déterminés à trouver un outil de remplacement sérieux.

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1. Google Veo 3.1 — ce qui se rapproche le plus de Sora, et sans doute mieux

(Image credit: Google)

Google tient à préciser que, si OpenAI a mis fin à la génération vidéo avec Sora, il n’est pas question pour l’entreprise de suspendre les capacités de génération vidéo de Gemini via Veo 3.1.

L’un des principaux arguments en faveur de Veo 3.1 est sa capacité à générer de véritables vidéos en 4K avec audio natif. Il est ainsi possible de créer des scènes avec dialogues, ambiance sonore en arrière-plan et même musique, le tout en une seule opération. L’outil gère également les récits multi-scènes et l’utilisation d’images de référence, ce qui permet de conserver des personnages cohérents, comme c’était le cas avec Sora.

Autre avantage, l’ensemble est intégré à Gemini. Les utilisateurs déjà familiers avec Gemini ne seront donc pas dépaysés.

Voici les plans avec prix en euros :

Basic – gratuit (pas de génération vidéo).

AI Plus – ~7,99 € / mois → jusqu’à 2 vidéos/jour avec Veo 3.1 Fast.

AI Pro – ~19,99 € / mois → jusqu’à 3 vidéos/jour avec Veo 3.1 Fast.

AI Ultra – ~233,99 € / mois → jusqu’à 5 vidéos/jour avec Veo 3.1.

Le prix officiel en euros est celui indiqué pour chaque formule. Veo 3.1 n’est pas disponible dans le plan gratuit.

2. Runway Gen-4.5 — l’outil des créateurs professionnels

(Image credit: Runway)

Runway s’adresse à ceux qui souhaitent aller au-delà de la simple génération depuis des prompts. Il s’agit d’une suite de montage complète intégrant la génération vidéo par IA. La comparaison directe avec Sora est limitée, mais pour une production vidéo plus avancée, c’est une option robuste.

Runway fonctionne selon un système de crédits. Les crédits ne sont pas présentés en tarif mensuel standard, mais plutôt comme un volume consommable :

À l’inscription, des crédits gratuits sont généralement offerts pour commencer (par exemple ~125 crédits).

Le coût des crédits dépend des packs choisis au-fur-et-à-mesure → approximativement 1 à 2 € par crédit selon le pack (estimation réelle variable selon le marché européen et packs disponibles).

Cette estimation n’est pas un prix officiel standardisé en euros, mais un ordre de grandeur réaliste basé sur les tarifs observés au moment de la sortie.

3. Kling AI 3.0 — pratique et accessible

(Image credit: Kling)

Kling propose des clips pouvant atteindre 120 secondes, ce qui est nettement supérieur à ce que proposent la plupart des concurrents. L’outil offre un réalisme des mouvements solide et des capacités image-vers-vidéo comparables à celles de Sora. Il est également accessible sans liste d’attente.

L’utilisation est plus simple que celle de Runway. Pour démarrer, il suffit de créer un compte sur le site officiel ou une plateforme qui l’intègre. Des crédits gratuits sont généralement accordés au départ.

Côté prix :

Kling propose souvent des crédits gratuits de démarrage.

Ensuite, les crédits coûtent environ 0,10 € à 0,30 € par crédit selon le forfait choisi.

Un clip de 120 secondes peut nécessiter 10 à 30 crédits selon la résolution et la complexité → soit ≈ 1 à 9 € par clip (estimation indicative).

Kling ne donne pas de tarification mensuelle standardisée en € publiée officiellement.

Quel outil choisir ?

La disparition de Sora a été une déception majeure pour de nombreux utilisateurs. S’il n’existe pas de remplacement unique et parfait, Veo 3.1 dans Gemini constitue l’option la plus proche de l’expérience Sora, avec tarifs officiels en euros pour chaque niveau d’accès. Pour un contrôle total sur la production, Runway est une solution plus professionnelle (avec système de crédits plutôt qu’abonnement standard). Kling offre une solution pratique et accessible à un coût variable, compris entre environ 1 € et 9 € par vidéo selon usage.

Sans le produit phare d’OpenAI pour dominer le marché, l’écosystème de la vidéo générative par IA apparaît plus fragmenté qu’auparavant, mais il reste de nombreuses solutions de qualité.