Le premier appareil ChatGPT pourrait ressembler à un haut-parleur avec caméra

Que sont en train de construire OpenAI et son PDG Sam Altman ?

OpenAI pourrait développer une enceinte connectée ChatGPT

Un tarif compris entre 200 et 300 dollars a été évoqué

Plusieurs appareils sembleraient actuellement en cours de développement

Il est établi qu’OpenAI travaille sur du matériel, mais quelle forme prendront ses premiers appareils ? D’après un nouveau rapport, le premier dispositif officiel ChatGPT à voir le jour serait une enceinte connectée dotée d’une caméra intégrée.

Selon The Information (via The Verge), l’appareil serait proposé entre 200 et 300 dollars (environ 170 à 250 euros) et serait capable de reconnaître les objets autour de lui, tout en proposant une reconnaissance faciale afin d’autoriser des achats.

Si ce dispositif voit le jour à un moment donné en 2026, il arriverait 12 ans après le lancement du premier Amazon Echo équipé d’Alexa. Même si l’intelligence artificielle embarquée pourrait être très différente, le format, lui, resterait similaire.

Peu de détails supplémentaires apparaissent dans ce dernier rapport, mais il indique également que des lunettes connectées et une lampe intelligente seraient à l’étude chez OpenAI, l’entreprise cherchant à intégrer ChatGPT dans davantage d’aspects de la vie quotidienne.

Des formats multiples

Les appareils dotés d'intelligence artificielle n'ont pas particulièrement bien fonctionné jusqu'à présent. (Image credit: Humane)

De nombreuses spéculations ont circulé autour des projets qu’OpenAI pourrait développer, en partenariat avec l’ancien directeur du design d’Apple, Jony Ive. En janvier, des informations ont évoqué la possibilité d’un appareil à porter derrière l’oreille, toujours actif et prêt à assister son utilisateur.

Il a également été question d’un stylo ChatGPT alimenté par l’IA, qui permettrait peut-être d’enregistrer des notes vocales et des textes manuscrits, puis de solliciter l’assistant intégré pour obtenir une aide de cette manière.

L’impression générale est que plusieurs appareils seraient à l’étude, voire en cours de développement, et qu’OpenAI devra trouver le bon équilibre entre fonctionnalités, prix, autonomie de la batterie et respect de la vie privée des utilisateurs.

Il est également connu que les appareils dédiés à l’IA n’ont pas rencontré un succès retentissant jusqu’à présent, et même si ChatGPT attire des millions d’utilisateurs chaque jour, il reste à déterminer si le public souhaite réellement garder un chatbot d’intelligence artificielle en permanence à portée de main.