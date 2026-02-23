Le premier appareil ChatGPT pourrait ressembler à un haut-parleur avec caméra
Un assistant vocal nouvelle génération
Sign up for breaking news, reviews, opinion, top tech deals, and more.
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
- OpenAI pourrait développer une enceinte connectée ChatGPT
- Un tarif compris entre 200 et 300 dollars a été évoqué
- Plusieurs appareils sembleraient actuellement en cours de développement
Il est établi qu’OpenAI travaille sur du matériel, mais quelle forme prendront ses premiers appareils ? D’après un nouveau rapport, le premier dispositif officiel ChatGPT à voir le jour serait une enceinte connectée dotée d’une caméra intégrée.
Selon The Information (via The Verge), l’appareil serait proposé entre 200 et 300 dollars (environ 170 à 250 euros) et serait capable de reconnaître les objets autour de lui, tout en proposant une reconnaissance faciale afin d’autoriser des achats.
Si ce dispositif voit le jour à un moment donné en 2026, il arriverait 12 ans après le lancement du premier Amazon Echo équipé d’Alexa. Même si l’intelligence artificielle embarquée pourrait être très différente, le format, lui, resterait similaire.
Peu de détails supplémentaires apparaissent dans ce dernier rapport, mais il indique également que des lunettes connectées et une lampe intelligente seraient à l’étude chez OpenAI, l’entreprise cherchant à intégrer ChatGPT dans davantage d’aspects de la vie quotidienne.
Des formats multiples
De nombreuses spéculations ont circulé autour des projets qu’OpenAI pourrait développer, en partenariat avec l’ancien directeur du design d’Apple, Jony Ive. En janvier, des informations ont évoqué la possibilité d’un appareil à porter derrière l’oreille, toujours actif et prêt à assister son utilisateur.
Il a également été question d’un stylo ChatGPT alimenté par l’IA, qui permettrait peut-être d’enregistrer des notes vocales et des textes manuscrits, puis de solliciter l’assistant intégré pour obtenir une aide de cette manière.
L’impression générale est que plusieurs appareils seraient à l’étude, voire en cours de développement, et qu’OpenAI devra trouver le bon équilibre entre fonctionnalités, prix, autonomie de la batterie et respect de la vie privée des utilisateurs.
Il est également connu que les appareils dédiés à l’IA n’ont pas rencontré un succès retentissant jusqu’à présent, et même si ChatGPT attire des millions d’utilisateurs chaque jour, il reste à déterminer si le public souhaite réellement garder un chatbot d’intelligence artificielle en permanence à portée de main.
Dave is a freelance tech journalist who has been writing about gadgets, apps and the web for more than two decades. Based out of Stockport, England, on TechRadar you'll find him covering news, features and reviews, particularly for phones, tablets and wearables. Working to ensure our breaking news coverage is the best in the business over weekends, David also has bylines at Gizmodo, T3, PopSci and a few other places besides, as well as being many years editing the likes of PC Explorer and The Hardware Handbook.