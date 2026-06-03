OpenAI tourne discrètement la page GPT-4 dans ChatGPT, et c’est toute une époque de l’IA qui s’efface

OpenAI met GPT-4.5 à la retraite, le dernier modèle GPT-4 encore disponible dans ChatGPT

Cette décision referme le chapitre du modèle d’IA qui a contribué à déclencher l’essor de l’IA générative

Certains utilisateurs regrettent déjà GPT-4 et GPT-4o, malgré l’arrivée de modèles plus performants

L’information pouvait facilement passer inaperçue, faute de grande annonce officielle. OpenAI a pourtant confirmé le retrait des derniers modèles GPT-4 encore présents dans ChatGPT. Un simple message publié dans les notes de version de ChatGPT indique : « Aujourd’hui, nous poursuivons le retrait des anciens modèles peu utilisés dans ChatGPT afin de mieux servir nos modèles les plus récents et les plus performants. »

OpenAI o3 sera retiré de ChatGPT le 26 août 2026, après une période de transition de 90 jours. GPT-4.5 disparaîtra, lui, le 27 juin 2026, après une période de transition de 30 jours. Il reste donc encore un temps limité pour utiliser ces modèles.

o3 et GPT-4.5 ne sont actuellement accessibles qu’aux utilisateurs payants de ChatGPT, via les paramètres de sélection des modèles.

Sur X.com, plusieurs utilisateurs de ChatGPT ont exprimé leur agacement face à ce double retrait. « Aujourd’hui encore, 4.5 reste le meilleur modèle pour l’écriture. o3 était un pur modèle de raisonnement natif. La série 5 n’égale toujours pas ce que ces deux-là avaient », a commenté l’utilisateur Striver.

L’IA qui a tout changé

À bien des égards, GPT-4 et ses déclinaisons, en particulier GPT-4o, sont les modèles qui ont tout changé. Le remplacement de ChatGPT-4o par le nouveau ChatGPT-5 avait provoqué une telle réaction négative des utilisateurs qu’OpenAI l’avait finalement rétabli pour une durée limitée, avant de finir par appliquer sa décision de le supprimer définitivement, une fois ChatGPT-5 amélioré.

Le retrait de GPT-4.5 signifie qu’il ne reste désormais plus aucun modèle GPT-4 dans ChatGPT. C’est la fin d’un chapitre marquant de l’histoire de l’intelligence artificielle.

GPT-4 est le modèle qui a convaincu des millions de personnes que l’IA n’était plus une curiosité futuriste. Il rédigeait des dissertations, réussissait des examens, codait des applications, analysait des images et nourrissait autant l’enthousiasme que l’inquiétude face à la suite. Pour beaucoup, c’était la première IA qui donnait vraiment l’impression d’être intelligente.

Aujourd’hui, lorsque les utilisateurs débattent pour savoir si GPT-4, GPT-4o, GPT-5 ou les derniers modèles de raisonnement sont « meilleurs », la question tient souvent davantage au ressenti qu’aux capacités réelles. Comme l’a récemment constaté notre collègue Eric Hal Schwartz, la personnalité d’un chatbot peut peser plus lourd que presque tout le reste dans la préférence qu’on lui accorde.

Plus grand, plus fort, moins attachant ?

Le progrès en IA ne donne pas toujours l’impression d’avancer en ligne droite. De nouveaux modèles arrivent avec de meilleurs benchmarks, des réponses plus rapides et davantage de capacités. Pourtant, ils peuvent aussi perdre certaines qualités qui avaient permis aux utilisateurs de s’attacher aux versions précédentes.

OpenAI parie sans doute que peu de personnes regretteront GPT-4.5 maintenant que ses successeurs, comme GPT-5.5, ont pris le relais. Pourtant, la réaction provoquée par le retrait de GPT-4o suggère le contraire. Pour la première fois dans l’histoire de l’informatique, les utilisateurs ne ressentent pas seulement de la nostalgie pour d’anciens logiciels. Ils regrettent d’anciennes personnalités.

GPT-4 et ses déclinaisons, comme GPT-4o, ont transformé l’IA. D’une curiosité fascinante, elle est devenue un outil que les gens utilisent vraiment, sur lequel ils s’appuient, qu’ils critiquent, et dont certains sont même tombés amoureux. Ce départ méritait sans doute mieux qu’une simple mention au détour d’une page de notes de version.

Bonne retraite, GPT-4. Tu l’as bien méritée.