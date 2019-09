Viime vuonna julkaistulla iPhone XR:llä kesti hetken aikaa ennen kuin se nousi arvoonsa, ja se julkaistiin lippulaivamallien jälkeen ja vähemmillä ominaisuuksilla.

Muihin malleihin nähden edullisen hinnan seurauksena se keräsi kuitenkin nopeasti kiinnostusta käyttäjissä. Tänä vuonna olemmekin tilanteessa, jossa iPhone 11 saattaa hyvinkin olla Applen uusien mallien tärkein puhelin.

Vaikka iPhone 11:ssä ei ole samoja ominaisuuksia kuin iPhone 11 Prossa, sen täytyy silti pystyä vakuuttamaan käyttäjät päivityksen tarpeesta. Joten mitä se pystyy tarjoamaan, jota iPhone XR:ssä ei ollut?

iPhone 11 julkaisupäivä ja hinta

(Image credit: TechRadar)

iPhone 11:n julkaisupäivä on tänä vuonna huomattavasti likempänä lippulaivamalleja kuin viime vuonna. iPhone XR saatiin vasta loppuvuodesta, kun taas iPhone 11 julkaistaan iPhone 11 Pron ja iPhone 11 Pro Maxin rinnalla 20. syyskuuta. Ennakkomyynti alkaa puolestaan 13. syyskuuta.

Puhelimen hinta Suomessa alkaa 829 eurosta, joka koskee 64 gigan tallennuskapasiteetilla varustettua mallia. Kyseessä ei ole siis missään nimessä halpa puhelin, mutta se julkaistaan aavistuksen edullisempana kuin iPhone XR, joka maksoi julkaisussa 879 euroa.

64 gigan mallin lisäksi kauppoihin saapuu myös 128 gigan malli hintaan 879 euroa ja 256 gigan malli hintaan 999 euroa.

Kamera

(Image credit: TechRadar)

iPhone 11 Pron lailla iPhone 11:n selkämyksessä on suuri neliömäinen kamera-asetelma, mutta siinä on ainoastaan kaksi kameraa (iPhone XR:ssä oli vain yksi).

Muotoiluratkaisu on sinänsä mielenkiintoinen, sillä puhelin ei selkeästi tarvitse näin suurta tilaa kameroille. Sen sijaan iPhone 11:ssä olisi voinut olla vain suorakaiteen muotoinen tila iPhone XS:n tapaan.

Apple haluaa kuitenkin selkeästi yhdistää uusien mallien muotoilun keskenään, joten kaikki iPhone 11 -mallit ovat keskenään hyvin samankaltaisia neliömäisine kamera-asetelmineen.

iPhone 11:n osalta kyseisen neliön sisään on aseteltu kaksi 12 megapikselin kennoa, joista toinen on varustettu perinteisellä linssillä ja toinen laajakulmalinssillä. Tämän avulla käyttäjät voivatkin avata sommitelmiaan laajemmiksi sivuilta, ja siihen myös kehotetaan kameran osalta.

(Image credit: TechRadar)

(Image credit: TechRadar)

Kameralla voi edelleen ottaa kuvia, joissa taustat on sumennettu, jotta ne näyttävät aiempaa studiomaisemmilta.

Kuvien laatu on myös vakuuttava, vaikka emme pystyneetkään testaamaan kameraa huonoissa valaisuolosuhteissa, jotka ovat usein hankalia kaikkein kalleimmissakin lippulaivamalleissa. Apple hehkuttaa tosin uutta yökuvatilaa, joka heidän tarjoaman koekuvan perusteella näyttää kyllä hyvältä.

Etukameraa on myös paranneltu, ja sen kenno on päivitetty niin ikään 12 megapikseliin. Se pystyy myös ottamaan laajakulmakuvia kuvatessa vaakatasossa, minkä lisäksi sillä voi ottaa myös "slofieta", eli hidastettuja selfie-kuvia.

Yötila on vakuuttava näkemämme testin perusteella. (Image credit: TechRadar)

Muotoilu ja näyttö

(Image credit: TechRadar)

Apple ei ole muuttanut iPhone XR:ssä hyväksi toteamaansa muotoilua, vaan sama mötikkämäinen kuori nähdään myös iPhone 11:n 6,1 tuuman LCD (Liquid Retina) -näytön ympärillä.

Jos iPhone 11 Pron ja iPhone 11:n asettaa vierekkäin, voi muotoilussa huomata selkeitä eroja. Jälkimmäinen eritoten tuntuu paljon paksummalta kädessä, minkä lisäksi Pro-mallissa on myös näyttävä mattapinnoite.

Toisaalta testasimme sekä iPhone XR:ää että XS:ää viime vuonna yli kuukauden ajan, ja molemmat alkoivat tuntua sileämmiltä ja laadukkaammilta ajan kuluessa, joten emme odota tämänkään tuottavan lopulta ongelmia.

iPhone XR:n LCD-näyttö tekee myös paluun, jotta puhelimen hintaa on saatu tiputettua hieman kalliimmista OLED-vaihtoehdoista alaspäin. Näyttö on silti kirkas ja terävä, minkä lisäksi LCD näkyy myös paremmassa akkukestossa. On hyvä muistaa, että iPhone XR:n akkukesto on parempi kuin yhdessäkään iPhonessa.

(Image credit: TechRadar)

Valitettavasti kääntöpuolena iPhone 11:n resoluutio ei yllä aivan samoihin tarkkuuksiin kuin iPhone 11 Pro, mikä toisaalta tiputtaa jälleen puhelimen hintaa. Ja hintaansa nähden tarkkuus on edelleen hyvä. Vertailut näiden kahden mallin välillä todistaa kuitenkin sen, ettei iPhone 11 pysty toistamaan kuvia aivan samalla laadulla kuin lippulaivamalli.

iPhone XR päihitti kalliimmat sisarukset tosin värivaihtoehdoissa, ja sama toistuu tänäkin vuonna, kun iPhone 11:n useat värisävyt rikastivat jälleen esittelyalueen.

Suomessa valikoimiin saapuvat valkoinen, musta, vihreä, keltainen, violetti ja punainen, joten vaihtoehdot ovat huomattavasti kirjavammat kuin kalliimmissa vaihtoehdoissa.

iOS 13 ja akkukesto

(Image credit: TechRadar)

Muiden uusien iPhonejen lailla iPhone 11:ssä on iOS 13 -käyttöjärjestelmä, jota laite hyödyntää kaikkien uusien hienojen ominaisuuksien osalta.

Siinä on yhtä lailla A13 Bionic -järjestelmäpiiri, joskin oletamme sen olevan viime vuoden lailla pienemmällä RAM-muistilla varustettu. Toisaalta puhelinta tilaisuudessa esitellyt henkilö sanoi sisuskalujen olevan täsmälleen samat.

Julkistusta ennen ilmestyneet huhut ovat myös väittäneet puhelimen suorituskyvyn olevan aavistuksen alhaisempi kuin lippulaivamalleissa, joten oletamme puhelimen toimivan aavistuksen hitaammin raskaassa käytössä. Apple sanoo tosin kyseessä olevan nopein puhelimessa oleva keskussuoritin, joten kyseiset benchmark-tulokset saattoivat olla valheellisia.

Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö puhelin saattaisi hidastua joidenkin tehtävien aikana, mutta ainakaan esittely-yksikkö ei hidastunut käsissämme. Toisaalta tämä tilaisuus ei ole myöskään oikea paikka testata näitä kriteerejä.

Puhelimella pelaaminen oli silti varsin vakuuttavaa, ja Pascal's Wagerin varjot ja toisto näyttivät hyviltä ja pelattavuus oli sulavaa.

Akkukeston osalta iPhone 11:llä on paljon näytettävää, sillä iPhone XR:n akku kesti pisimpään kuin yhdessäkään muussa modernissa iPhonessa ja toivomme uutukaisen yltävän vähintään samaan.

Kaikki edellytykset tälle ovat myös olemassa. iPhone 11:ssä on energiatehokkaampi suoritin, näyttö ja todennäköisesti ohjelmistotason ratkaisuja, jossa mehuja saataisiin puristettua entisestään ulos. Apple väittää puhelimen akun kestävän yli tunnin pidempään kuin iPhone XR:n vastaava, mikä viittaisi siihen, että sisuskalut on tehty entistä tehokkaammiksi, jotta tämä olisi mahdollista.

Valitettavasti iPhone 11:n mukana ei tule pikalaturia Pro-mallin tapaan, mikä jatkaa mallin yleistä säästöteemaa. Toivoimme silti, että se olisi saatu vakiona, jotta akkuhuolet jäisivät historiaan.

Toisaalta jos käytössä on latausalusta ja mahdollisuus langattomaan lataukseen, tämä ei todennäköisesti ole niin suuri ongelma.

Lopullisen akkukeston osalta emme voi sanoa tässä tapauksessa vielä mitään, vaan meidän pitää tehdä perustavanlaatuisia testejä ennen sitä. Kerromme tulokset tarkemmin iPhone 11:n lopullisessa arviossa, joka ilmestyy piakkoin.

Alustava yhteenveto

(Image credit: TechRadar)

Kuten mainitsimme jo alussa, iPhone XR oli yllätyshitti Applelta. Se saavutti hyvät arvosanat arvostelussamme, ja vaikka se ei yltänyt suorituskyvyltään lippulaivamallien tasolle, sen edullisempi hinta toimi erinomaisena kynnyksenä Applen maailmaan.

Nyt iPhone 11 pyrkii tekemään saman tempun, mutta toisaalta siinä ei ole suuria lukuja tai päivityksiä, jotka vetäisivät puoleensa.

Kameraparannusten lisäksi lähinnä puhelimen suorituskykyä on nostettu, joten meidän täytyy testata tarkemmin, tarjoaako tämä malli todellisia etuja iPhone XR:ään nähden.

iPhone 11 on silti verrattain edullinen iPhoneksi, joten jo pelkästään se saattaa vetää käyttäjiä puoleensa. Valitettavasti Suomessa hinta on silti korkeaa keskiluokkaa 829 euron tuntumassa. Sillä saa kuitenkin tehokkaan (joskaan ei tehokkainta) puhelimen sekä liudan hyödyllisiä ominaisuuksia.