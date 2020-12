iPhone 13: julkaisupäivä, hinta, uutiset ja viimeisimmät huhut Applen tulevasta puhelimesta

Uusi vuosi, uusi iPhone. Vaikka tällä kertaa nimeämisessä on ilmoilla muutamia kysymysmerkkejä, mitä todennäköisimmin iPhone 13 -nimellä kulkeva älypuhelinmallisto saapuu syksyllä 2021. Keräsimme kaiken tiedetyn sekä huhutun yhdeksi näppäräksi paketiksi.

Applen seuraavat älypuhelimet ilmestyvät todennäköisesti loppuvuodesta. Ensimmäiset analyytikot ovat jo kertoneet iPhone 12 -sarjan seuraajan saapuvan todennäköisesti perinteiseen tapaan syyskuussa.

Mitä voimme tällä hetkellä odottaa? Olemme kuulleet usean lähteen jo varoittelevan, ettei iPhone 13 -mallisto tarjoa suuria innovaatioita tai uudistuksia. Applen uskotaan panostavan tällä kertaa muotoilun ja teknologian hiomiseen sekä mahdollisesti kameran parantamiseen.

Tällä hetkellä kaikki on kuitenkin pelkkää spekulaatiota. iPhone 12 -sarja ilmestyi vasta taannoin, joten todennäköisesti vuosi 2021 on pitkällä ennen kuin Apple avaa sanaisen arkkunsa tulevista puhelimista.

Olemme koostaneet alle kaiken tiedetyn sekä todennäköisen koskien iPhone 13:n julkaisua sekä ominaisuuksia.

Päivitys: Tuoreen huhun mukaan kaikki neljä iPhone 13 -mallia sisältää LiDAR-sensorin.

Uusien puhelimien kohdalla kiinnostus koskee aina julkaisuajankohtaa. Tällä hetkellä vaikuttaisi siltä, että iPhone 13 -mallisto ilmestyy syyskuussa 2021. Tämä on kuitenkin iPhone 12 -sarjan tavoin kaikkea paitsi varmaa, sillä Covid-19-pandemia saattaa aiheuttaa tuotantoketjulle ongelmia.

Apple joutui vuonna 2020 muokkaamaan sapluunaansa. Amerikkalaisyhtiö on vuosikymmenen ajan tavannut paljastaa uutuuspuhelimensa syyskuussa ja julkaista sen kymmenen päivää myöhemmin. Tämä perinne jouduttiin kuitenkin rikkomaan vuonna 2020, kun kaikki neljä puhelinmallia ilmestyi tavallista myöhemmin.

iPhone 12 ja iPhone 12 Pro saapuivat myyntiin lokakuussa 2020, kun taas iPhone 12 mini ja iPhone 12 Pro Max julkaistiin marraskuun alussa. Syy viivästykselle johtui komponenttivajeesta.

Nykytiedon valossa iPhone 13 -julkaisut tekisivät paluun syyskuulle. Tämä tieto on saanut tukea arvostetulta analyytikolta.

Hinnoittelusta ei ole vielä hiiskuttu juuri mitään. Todennäköisesti suositushinta pysyttäytyy kuitenkin samalla viivalla iPhone 12 -sarjan kanssa. Tuolloin julkaisuhinta nousi edeltävästä iPhone 11 -sarjasta erityisesti 5G-tuen vuoksi.

Saamme varmasti kuulla lisää julkaisuajankohdasta sekä hinnasta alkuvuodesta 2021. Kunhan huhut ja tiedot lähtevät liikkeelle, lisäämme väittämät tähän artikkeliin.

On hyvin mahdollista, että seuraava iPhone ei olekaan iPhone 13. Syy ratkaisulle johtuisi pohjautuisi taikauskoon, jonka mukaan numero 13 on epäonnenluku isossa osassa maailmaa. Voikin olla, että Apple päättää hypätä luvun ylitse.

Koska uutuusmalliston huhutaan pitäytyvän varsin lähellä iPhone 12 -sarjaa, Applen arvellaan ainakin harkitsevan iPhone 12s -nimeämistä. Kyseessä ei suinkaan olisi ensimmäinen kerta, kun amerikkalaisyhtiö toisi myyntiin S-sarjan vuotta varsinaisen julkaisun jälkeen.

Vaikka iPhone 13:n julkaisuun on pitkä aika, ovat ensimmäiset huhut lähteneet jo vellomaan maailmalle.

Keskeisin väittämä on tuomassa myyntiin jälleen neljä eri puhelinta. Nämä olisivat iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ja iPhone 13 Pro Max. Tämä ei kuitenkaan ole millään tavalla varmaa.

Apple keskittyi kolmeen vaihtoehtoon aina vuoteen 2020 asti, jolloin mini-malli täytti valikoiman. Mikäli iPhone 12 mini käy kaupaksi hyvin, toimivan ratkaisun kohdalla tuskin nähdään muutosta vuonna 2021.

Muotoilu pysynee todennäköisesti hyvin pitkälti ennallaan, eikä näyttökään ole saamassa päivitystä. Tämä olisi loogista, sillä iPhone 12 -sarja panosti merkittävästi näyttöön.

Täysin muutoksitta ruutu ei välttämättä kuitenkaan selviä. Yksi huhuttu uudistus koskee näytön ruudunpäivitystä. Ensimmäiset väittämät kertovat iPhone 13 -malliston saavan vaihtelevan virkistystaajuuden. Tämä toisi merkittävän parannuksen esimerkiksi pelaamiseen sekä verkkoselaukseen.

Most important development on the iPhone 13 models from my perspective will be ProMotion with variable refresh rates through LTPO adoption on the Pro models.October 2, 2020