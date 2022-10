Applen uusin puhelin floppasi – iPhone 14 Plussan valmistus keskeytetään

The iPhone 14 Plus

Applen kerrotaan keskeyttäneen iPhone 14 Plussan valmistus. Valmistajan kerrotaan pohtivan tällä hetkellä tarkasti sitä, onko uudelle mallille kysyntää.

Toisin kuin iPhone 12 ja iPhone 13, jotka saivat rinnalleen pienemmän iPhone 12 minin ja iPhone 13 minin, tällä kertaa Apple uskoi isomman olevan parempi. Täten iPhone 14 mini sai tehdä tilaa kookkaammalle iPhone 14 Plussalle. Kyseessä on kookkaampi ja paremmalla akulla varustettu versio perusmallista, jossa ei kuitenkaan ole iPhone 14 Pron ja iPhone 14 Pro Maxin huippuominaisuuksia.

Vaikka ison näytön povattiin kiinnostavan kuluttajia, puhelin ei ole osoittautunut menestykseksi. The Information (Avaa uuteen ikkunaan) raportoi puhelimen valmistuksen keskeytyneen siitäkin huolimatta, että puhelin julkaistiin vain kaksi viikkoa takaperin.

Applen kerrotaan ilmoittaneen kiinalaisvalmistajille komponenttien valmistuksen keskeyttämisestä. Kahdesta yhteistyökumppanista toinen vähentää tuotantoa 70 % ja toinen 90 %. Valmistusta voidaan jatkaa myöhemmin mikäli Apple päättää antaa iPhone 14 Plus -mallille lisäaikaa.

Miksi iPhone 14 Plus ei kiinnosta?

Minkä takia iPhone 14 Plus ei kiinnosta? Vaikka tässä kohtaa joudutaan vielä spekuloimaan, todennäköisin syy lienee perusmallia korkeampi hinta. Vaikka parempi akkukesto sekä isompi näyttö voivat kiinnostaa, vähintään 1 189 euron hintalappu voi olla monille kynnyskysymys. Hintaongelma korostuu inflaation sekä kohonneiden elinkustannuksen vuoksi, joten moni halunnee säästää perusmallilla 150 euroa.

Jos budjetti ei taasen ole ongelma, valinnevat useat teknisesti edistyneemmän iPhone 14 Pron tai jopa iPhone 14 Pro Maxin. Erityisesti niiden Dynamic Island sai arvostelussamme runsaasti kiitosta.

Myös Applen on syytä katsoa ongelmien vuoksi peiliin. iPhone 14 Plus julkaistiin lokakuun 7. päivä eli lähes kuukautta myöhemmin kuin syyskuun 16. päivä saapuneet muut iPhone 14 -mallit. Kiireisimmät kuluttajat ovatkin todennäköisesti napanneet ennemmin puhelimen ensimmäisestä aallosta.

Onko iPhone 14 Plus vielä saatavilla?

Vaikka uutuuspuhelin näyttäisi flopanneen pahasti, iPhone 14 Plus voi kiinnostaa yhä monia. Laitteen saatavuudessa ei ainakaan toistaiseksi ole ongelmia.

Ensinnäkin tuotanto on keskeytetty, ei lopetettu. Pidämme mahdollisena, että Apple muokkaa myyntiennusteitaan ja palauttaa puhelimen tämän jälkeen valmistukseen pienemmillä määrillä.

Mallia on tällä hetkellä saatavissa useilta suurimmilta jälleenmyyjiltä. Ainakin toistaiseksi iPhone 14 Plus on saatavissa helposti joko käyttöön tai mahdollisesti jopa historialliseksi keräilyesineeksi.

Mikäli tuotanto lopetettaisiin kokonaan, tilanne tietysti muuttuu. Uutisoimme joka tapauksessa jos tämä uhkakuva realisoituu.

Vaikka iPhone 14 Plus ei sovellu kaikille, on sillä selkeät vahvuudet. Tämän vuoksi se on noussut hyvälle sijoitukselle parhaiden iPhone-puhelimien listallamme.