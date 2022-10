Apple setter produksjonen av iPhone 14 Plus på pause – mindre enn to uker etter lansering

Apple ser ut til å ha satt produksjonen av iPhone 14 Plus på pause mens de prøver å finne ut hvorvidt etterspørselen etter de nye telefonene matcher antallet de lager.

I motsetning til iPhone 12 og iPhone 13, som ble lansert sammen med de mindre modellene iPhone 12 mini og iPhone 13 mini, bestemte Apple seg for at iPhone 14-serien skulle handle om størrelse. iPhone 14 Plus ble lansert sammen med grunnmodellen, istedenfor en ny mini-versjon. Den større varianten av den seneste iPhone-modellen har ikke alle funksjonene og finurlighetene iPhone 14 Pro har, men er snarere en mer budsjettvennlig oppgradering av grunnmodellen, på 6,12 tommer.

Nå kan det virke som om modellen i mellomsjiktet ikke har truffet blink hos Apple-entusiastene. Selskapet har etter sigende satt produksjonen av iPhone 14 Plus på pause, på tross av at telefonen kun har vært til salgs i mindre enn to uker (først omtalt av The Information (Åpnes i ny fane).)

Apple skal ha fortalt en kinesisk produsent at produksjonen av iPhone 14 Plus-komponenter skal stanses, mens to fabrikker som setter sammen iPhone 14 Plus-komponenter til større komponenter, sies å kutte produksjonen med henholdsvis 70 % og 90 %. Ifølge den ovennevnte artikkelen har nedgangen i produksjonen sammenheng med at Apple revaluerer etterspørselen etter modellen.

Kommentar: Hvorfor vil ingen ha iPhone 14 Plus?

Hvorfor lar ikke folk seg begeistre av iPhone 14 Plus? Mest trolig fordi iPhone 14 Plus i bunn og grunn bare er en dyrere variant av grunnmodellen, tross en større skjerm og noe større batteri. Nå som økende priser og økonomisk ustabilitet er såpass aktuelt, og man er er ute etter å bruke en betydelig sum på en ny iPhone, så er det få salgsargumenter å spore som kan forsvare å bruke 1 500 kroner mer på en Plus.



Hvis man uansett har budsjett til en stor og dyr iPhone, så er det langt mer nærliggende å se på Apples langt mer imponerende iPhone 14 Pro – en modell som i langt større grad virker som en telefon av nåværende generasjon, og som gir deg langt mer for pengene.

Vi mistenker at lanseringsstrategien til Apple ikke var til stor hjelp for iPhone 14 Plus heller. iPhone 14 Plus ble lansert den 7. oktober, nesten en hel måned etter iPhone 14, iPhone 14 Pro og iPhone 14 Max, som alle ble lansert den 16. september. Snarere enn å vente i ukevis på å få fatt i en 14 Plus, så var det nok mange som glemte at den i det hele tatt eksisterte, og heller bare kjøpte seg en av de tre andre modellene som var mulige å bestille samme dag som Apple holdt sitt Far Out-arrangement.

Hva om du har lyst på en iPhone 14 Plus?

Når det er sagt, om du er en av de som har lyst på en iPhone 14 Plus akkurat nå, så er det ingen grunn til å få panikk.



For det første har produksjonen bare blitt satt på vent, den har ikke blitt permanent stoppet. Med en gang Apple har fått orden på hvor stor etterspørsel de skal forholde seg, så er det all grunn til å tro at produksjonen av iPhone 14 Plus vil bedre seg (men, etter all sannsynlig, vil stabilisere seg på et lavere nivå enn tidligere.)

Det er heller ikke slik at iPhone 14 Plus er utsolgt i Norge i skrivende stund, snarere tvert i mot. Alle de store nettbutikkene har modellen på lager, og det er ingen tegn til at iPhone 14 Plus kommer til å bli vanskelig å få tak i med det første.



Hvis Apple velger å stanse produksjonen av iPhone 14 Plus for godt, så vil situasjonen selvfølgelig bli en annen – og det kommer utvilsomt til å være store nyheter, så det er ingen grunn til å tro at du plutselig kommer til å få dårlig tid om iPhone 14 Plus er drømmetelefonen.



iPhone 14 Plus er likevel ikke en modell som passer alle, så om du er på jakt etter ny telefon, og er usikker på hvilken variant som gir deg mest for pengene, så ta en titt på vår liste over de beste mobilene i 2022.